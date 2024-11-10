Manisa Futbol Kulübü - Erzurumspor FK: 2-0

STAT:19 Mayıs

HAKEMLER: Ümit Öztürk, Haydar Avcı, Mehmet Dura

MANİSA FUTBOL KULÜBÜ: Muhammed Alperen Uysal - Kadir, Bartu, Muhammet Ensar Akgün, Umut, Cissokho, Wriedt (Dk. 85 Diallo), Ramirez (Dk. 75 Hodzic), Oğuz (Dk. 85 Osuji), Fofana (Dk. 85 Kazım), Muhammed Enes Kiprit (Dk. 72 Efe)

ERZURUMSPOR FK: Mehmet - Orhan, Mustafa, Yakup, Roshi (Dk. 64 Celal), Crociata, Azubuike (Dk. 64 Sefa), Giorbelidze (Dk. 79 Tasev), Teklic (Dk. 64 Koray), Eren, Mamba (Dk. 55 Furkan)

GOLLER: Dk. 1 Muhammed Enes Kiprit, Dk. 56 Wriedt (Manisa FK)

SARI KARTLAR: Cissokho, Oğuz, Umut, Hodzic, Kadir, Gameli (Manisa FK)

1'inci Lig'de Manisa Futbol Kulübü, üst üste 3 yenilginin ardından evinde haftaya lider başlayıp 6 maçtır bileği bükülmeyen Erzurumspor FK'yı yendi, rakibini zirveden etti: 2-0. Manisa 19 Mayıs Stadı'nda oynanan karşılaşmada ev sahibi henüz 1'inci dakikada Muhammed Enes ve 56'ncı dakikada Wriedt'ın golleriyle kritik 3 puana uzandı. Siyah-beyazlılar bu sonuçla 17 puana ulaşarak milli ara öncesi alt sıralardan uzaklaştı. Son 6 maçtaki 5 galibiyet, 1 beraberliğin ardından mağlup olan Erzurumspor ise 22 puanda kalıp zirveyi 24 puana ulaşan Bandırmaspor'a kaptırdı.