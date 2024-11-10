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        Manisa Futbol Kulübü - Erzurumspor FK: 2-0

        STAT:19 MayısHAKEMLER: Ümit Öztürk, Haydar Avcı, Mehmet DuraMANİSA FUTBOL KULÜBÜ: Muhammed Alperen Uysal - Kadir, Bartu, Muhammet Ensar Akgün, Umut, Cissokho, Wriedt (Dk.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.11.2024 - 18:05 Güncelleme: 10.11.2024 - 18:05
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        Manisa Futbol Kulübü - Erzurumspor FK: 2-0
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        STAT:19 Mayıs

        HAKEMLER: Ümit Öztürk, Haydar Avcı, Mehmet Dura

        MANİSA FUTBOL KULÜBÜ: Muhammed Alperen Uysal - Kadir, Bartu, Muhammet Ensar Akgün, Umut, Cissokho, Wriedt (Dk. 85 Diallo), Ramirez (Dk. 75 Hodzic), Oğuz (Dk. 85 Osuji), Fofana (Dk. 85 Kazım), Muhammed Enes Kiprit (Dk. 72 Efe)

        ERZURUMSPOR FK: Mehmet - Orhan, Mustafa, Yakup, Roshi (Dk. 64 Celal), Crociata, Azubuike (Dk. 64 Sefa), Giorbelidze (Dk. 79 Tasev), Teklic (Dk. 64 Koray), Eren, Mamba (Dk. 55 Furkan)

        GOLLER: Dk. 1 Muhammed Enes Kiprit, Dk. 56 Wriedt (Manisa FK)

        SARI KARTLAR: Cissokho, Oğuz, Umut, Hodzic, Kadir, Gameli (Manisa FK)

        1'inci Lig'de Manisa Futbol Kulübü, üst üste 3 yenilginin ardından evinde haftaya lider başlayıp 6 maçtır bileği bükülmeyen Erzurumspor FK'yı yendi, rakibini zirveden etti: 2-0. Manisa 19 Mayıs Stadı'nda oynanan karşılaşmada ev sahibi henüz 1'inci dakikada Muhammed Enes ve 56'ncı dakikada Wriedt'ın golleriyle kritik 3 puana uzandı. Siyah-beyazlılar bu sonuçla 17 puana ulaşarak milli ara öncesi alt sıralardan uzaklaştı. Son 6 maçtaki 5 galibiyet, 1 beraberliğin ardından mağlup olan Erzurumspor ise 22 puanda kalıp zirveyi 24 puana ulaşan Bandırmaspor'a kaptırdı.

        1’inci dakikada Umut’un sol kanatta çizgiye inerek kale içerisine çevirdiği topa dokunan Muhammed Enes Kiprit topu ağlara gönderdi. 1-0

        İlk yarı 1-0 bitti.

        56’ncı dakikada iç bölgede ceza sahasına sokulan Fofana’nın şutu direkten döndü, kale önünde Wriedt önüne düşen topu ağlara gönderip skoru ilan etti: 2-0

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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