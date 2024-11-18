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        Somaspor kendine geldi

        TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta şampiyonluk adaylarından Menemen Futbol Kulübü'nü deplasmanda 3-1 mağlup eden Somaspor rahat nefes aldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.11.2024 - 11:34 Güncelleme: 18.11.2024 - 11:34
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        Somaspor kendine geldi
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        TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta şampiyonluk adaylarından Menemen Futbol Kulübü'nü deplasmanda 3-1 mağlup eden Somaspor rahat nefes aldı. Üst üste aldığı 2 mağlubiyetin ardından ateş hattına yaklaşan siyah-beyazlılar, Menemen FK galibiyetiyle düşme potasının uzağında kaldı. Teknik Direktör Erman Güraçar çok değerli bir galibiyet aldıklarını söyledi. Rakiplerine karşı özellikle ilk yarıda çok üstün oyun oynadıklarını belirten Güraçar, "Maçın ilk devresinde skoru 3-0 yaptık. İkinci yarıda farkı artırabilirdik ama önemli olan kazanmaktı. Bu galibiyet hepimize moral verdi. Takımın özgüveni yerine getiren bir maç oldu. Bundan sonra seri yakalayıp üst sıralara tırmanmak istiyoruz" dedi.

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