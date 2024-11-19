Manisa'da TIR, kamyona arkadan çarptı: 2 yaralı

MANİSA’nın Kula ilçesinde TIR'ın aynı yönde seyir halinde olan kamyonete arkadan çarptığı kazada 2 sürücü de yaralandı.

Kaza, saat, 19.30 sıralarında İzmir- Ankara D300 karayolu Kovukdere rampalarında meydana geldi. İddiaya göre Uşak’tan İzmir istikametine seyir halinde olan Yiğit Taki Erturan idaresindeki 01 NT 271 plakalı TIR, aynı yönde giden Cengiz Avcı idaresindeki 64 KT 958 plakalı kamyona arkadan çarptı. Kazanın şiddetiyle TIR'ın kupası hurdaya dönerken, devrilen kamyon ise metrelerce sürüklendi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, TIR'ın kupasında sıkışan sürücüyü dışarı çıkarırken, devrilen kamyonun sürücüsü ise kendi imkanları ile dışarı çıktı. Kaza sonrası polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi alarak kontrollü geçiş sağladı. Yaralanan 2 sürücü olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulansla Salihli Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Yaralıların hayati tehlikelerin bulunmadığı öğrenildi.