Manisa Basket'te Saben Lee döndü

Sezona Manisa temsilcisinde başlayan Lee, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde 2 maçta 39.5 sayı ortalaması yakalayarak dikkat çekmişti. Başarılı oyuncu ardından Euroleague takımlarından Maccabi Tel Aviv'e transfer olarak sözleşmesindeki özel maddeden yararlanarak İsrail'e gitmeden maçlara çıkıyordu. Saben Lee, eski takımı Manisa Basket ile yeniden anlaşarak yuvaya döndü.

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