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        Somaspor seriyi sürdürmek istiyor

        TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta art arda Menemen FK ve 68 Aksarayspor maçlarını kazanıp rahat nefes alan Somaspor yarın deplasmanda Arnavutköy Belediyespor'un rakibi olacak.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.11.2024 - 12:20 Güncelleme: 29.11.2024 - 12:20
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        Somaspor seriyi sürdürmek istiyor
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        TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta art arda Menemen FK ve 68 Aksarayspor maçlarını kazanıp rahat nefes alan Somaspor yarın deplasmanda Arnavutköy Belediyespor'un rakibi olacak. Bolluca Stadı'nda Muhammed Selim Özbek'in yöneteceği karşılaşma saat 14.00'te başlayacak. Somaspor Teknik Direktörü Erman Güraçar, son haftalarda çok iyi bir çıkış yakaladıklarını ifade ederek, "Zrive yarışında yer alan rakiplerimizi mağlup ettik. Bu bize büyük moral ve özgüven verdi. Arnavutköy takımı da bizim gibi tırmanışa geçmek istiyor. Bu maçı da kazanacağıma inanıyorum" diye konuştu.

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