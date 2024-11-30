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        Manisa'da zincirleme kaza: 3 yaralı

        MANİSA'nın Kula ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.11.2024 - 00:25 Güncelleme: 30.11.2024 - 00:30
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        Manisa'da zincirleme kaza: 3 yaralı
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        MANİSA’nın Kula ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 3 kişi yaralandı.

        Kaza saat, 21.00 sıralarında İzmir- Ankara D300 yolu Eşme Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Ramazan Zıraman (62) yönetimindeki 45 DY 137 plakalı otomobil, sürücü Ertan Akın’ın (61) arıza nedeniyle sağ şeritte durdurduğu TIR'a arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle TIR yol kenarında bulunan su kanalına uçtu. Bu esnada, Ramazan İrtegün yönetimindeki 43 AFK 132 plakalı TIR da otomobile çarptı. Kazayı görenlerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesi üzerine bölgeye itfaiye, polis, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Zincirleme kaza sonucu otomobil sürücüsü Ramazan Zıraman, yanında yolcu olarak bulunan Müjgan Zıraman (60) ve su kanalına uçan TIR'ın sürücüsü Ertan Akın (61) yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin kaza yerindeki ilk müdahalesinin ardından Kula Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

        Kazayla ilgili başlatılan inceleme sürdürülüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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