Manisa Basket Avrupa'da liderlik maçında

BASKETBOL Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda oynadığı 4 maçta 3 galibiyet, 1 mağlubiyet alıp liderlik koltuğunda oturan Manisa Basket yarın Avrupa'da en kritik sınavında kendisiyle aynı sayıda galibiyeti bulunan UCAM Murcia'yı ağırlayacak. Muradiye Spor Salonu'ndaki karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Maçın bilet fiyatları 45 TL ile 1500 TL arasında değişiyor. Şampiyonlar Ligi'nde geçen sezon Final Four oynayan İspanyol rakibini ilk grup maçında deplasmanda yenen Manisa ekibi bu maçı da kazanırsa lider olarak gruptan çıkıp adını direkt son 16 turuna yazdırmayı garantileyecek.

Süper Lig'deki kötü gidişine rağmen bu sezon ilk kez yer aldığı Şampiyonlar Ligi'nde iyi performans gösteren Manisa ekibinde geçen ay Ertuğ Tuzcukaya'nın yerine göreve getirilen Litvanyalı ünlü çalıştırıcı Kazys Maksvytis de takımıyla ilk Avrupa sınavına çıkacak. Manisa Basket'te kısa süreli Maccabi Tel Aviv macerasının ardından sezon başında kadroda yer aldığı takımına dönen Saben Lee de parkede olacak. Temsilcimiz grupta son sınavına ise 18 Aralık'ta FMP deplasmanında çıkacak. Manisa Basket Süper Lig'de son maçında namağlup lider Tofaş'a iki uzatma sonucu son saniye üçlüğüyle 109-106 yenilmişti.