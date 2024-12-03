Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Manisa Haberleri

        Somaspor'da seri sürecek

        TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Menemen FK ve 68 Aksaray Belediyespor'un ardından Arnavutköy Belediyespor'u da yenen Somaspor müthiş bir çıkış yakaladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.12.2024 - 11:32 Güncelleme: 03.12.2024 - 11:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Somaspor'da seri sürecek
        ABONE OL
        ABONE OL

        TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Menemen FK ve 68 Aksaray Belediyespor'un ardından Arnavutköy Belediyespor'u da yenen Somaspor müthiş bir çıkış yakaladı. Alt sıralardan kurtulup Play-Off potasına doğru ilerleyen siyah-beyazlılar gözünü Erbaaspor müsabakasına çevirdi. Evinde oynayacağı karşılaşmaya mutlak galibiyet parolasıyla hazırlanan Somaspor'da Teknik Direktör Erman Güraçar, "4'te 4 yapmak istiyoruz. Zorlu rakiplere karşı çok kritik galibiyetler elde ettik. Taraftarımızın desteği ile bir kez daha kazanacağız" dedi.

        Somaspor'un son haftalardaki en formda oyuncularından olan forvet Rahmin Anıl Başaran ise attığı gollerle takımına hayat verdi. Son 4 maçta 5 kez fileleri sarsan 24 yaşındaki futbolcu çok etkili oldu. Oyuncu toplam gol sayısını ligde 6'ya çıkardı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Emekli ve memurun enflasyon farkı netleşiyor
        Emekli ve memurun enflasyon farkı netleşiyor
        Kasım ayı enflasyonu belli oldu
        Kasım ayı enflasyonu belli oldu
        Otomobilde ikinci tarihi rekorun ayak sesleri
        Otomobilde ikinci tarihi rekorun ayak sesleri
        Aralık ayı için tavan kira zam oranı belli oldu
        Aralık ayı için tavan kira zam oranı belli oldu
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        "Transferde son sözü Gio söyledi"
        "Transferde son sözü Gio söyledi"
        3 çocuğu odasında uyuyordu! "Eşimi öldürdüm çocukları alın!"
        3 çocuğu odasında uyuyordu! "Eşimi öldürdüm çocukları alın!"
        Kadıköy'de penaltı ve faul tartışması!
        Kadıköy'de penaltı ve faul tartışması!
        Suriye'de son durum ne?
        Suriye'de son durum ne?
        Ne oldu sana Muslera!
        Ne oldu sana Muslera!
        Oğlu zihinsel engelliydi! Böyle baba az bulunur! İşte yılın babası!
        Oğlu zihinsel engelliydi! Böyle baba az bulunur! İşte yılın babası!
        "Tarih onu affetmeyecek"
        "Tarih onu affetmeyecek"
        Kız kardeşinin başını kesmişti! Baltalı caniye son sözü soruldu!
        Kız kardeşinin başını kesmişti! Baltalı caniye son sözü soruldu!
        Fransa'da hükümet düşer mi?
        Fransa'da hükümet düşer mi?
        Dünyanın en büyük savunma şirketleri belli oldu
        Dünyanın en büyük savunma şirketleri belli oldu
        "G.Saray'ı koruyacak fark kalmadı"
        "G.Saray'ı koruyacak fark kalmadı"
        Noel Baba'nın gizemli evi: Kuzey Kutbu’nu neden seçti?
        Noel Baba'nın gizemli evi: Kuzey Kutbu’nu neden seçti?
        Çip devinin CEO'su istifaya zorlandı!
        Çip devinin CEO'su istifaya zorlandı!
        Trump'tan Trudeau'ya: Kanada 51. eyalet olsun
        Trump'tan Trudeau'ya: Kanada 51. eyalet olsun
        Oscar'dan umudu yok
        Oscar'dan umudu yok

        Benzer Haberler

        Manisa FK kupada Çorluspor 1947 deplasmanında
        Manisa FK kupada Çorluspor 1947 deplasmanında
        Manisa Basket Avrupa'da liderlik maçında
        Manisa Basket Avrupa'da liderlik maçında
        Manisa Basket, Şampiyonlar Ligi'nde yarın UCAM Murcia'yı ağırlayacak
        Manisa Basket, Şampiyonlar Ligi'nde yarın UCAM Murcia'yı ağırlayacak
        İşçi servis midibüsü ile süt kamyonu çarpıştı: 9 yaralı
        İşçi servis midibüsü ile süt kamyonu çarpıştı: 9 yaralı
        İşçi servis midibüs ile süt kamyonu çarpıştı: 9 yaralı
        İşçi servis midibüs ile süt kamyonu çarpıştı: 9 yaralı
        Manisa FK toparlanamadı
        Manisa FK toparlanamadı