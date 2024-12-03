Somaspor'da seri sürecek

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Menemen FK ve 68 Aksaray Belediyespor'un ardından Arnavutköy Belediyespor'u da yenen Somaspor müthiş bir çıkış yakaladı. Alt sıralardan kurtulup Play-Off potasına doğru ilerleyen siyah-beyazlılar gözünü Erbaaspor müsabakasına çevirdi. Evinde oynayacağı karşılaşmaya mutlak galibiyet parolasıyla hazırlanan Somaspor'da Teknik Direktör Erman Güraçar, "4'te 4 yapmak istiyoruz. Zorlu rakiplere karşı çok kritik galibiyetler elde ettik. Taraftarımızın desteği ile bir kez daha kazanacağız" dedi.

Somaspor'un son haftalardaki en formda oyuncularından olan forvet Rahmin Anıl Başaran ise attığı gollerle takımına hayat verdi. Son 4 maçta 5 kez fileleri sarsan 24 yaşındaki futbolcu çok etkili oldu. Oyuncu toplam gol sayısını ligde 6'ya çıkardı.