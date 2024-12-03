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        Manisa'da fotokapanla ilk kez 'boz ayı' görüntülendi

        MANİSA'nın Akhisar ilçesinde yaban hayvanlarının türü ve popülasyonunun tespiti amacıyla kurulan fotokapanla ilk kez boz ayı görüntülendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.12.2024 - 20:58 Güncelleme: 03.12.2024 - 21:00
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        Manisa'da fotokapanla ilk kez 'boz ayı' görüntülendi
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        MANİSA'nın Akhisar ilçesinde yaban hayvanlarının türü ve popülasyonunun tespiti amacıyla kurulan fotokapanla ilk kez boz ayı görüntülendi.

        Manisa Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü, yaban hayvanlarının türü ve popülasyonunun tespiti amacıyla kurulan fotokapanlar ile av ve yaban hayvanlarının daha fazla çeşitlilik gösterdiği alanlarda tür izleme çalışmalarında bulunuyor. Akhisar ilçesi Pekmezci mevkisinde ekipler tarafından yerleştirilen fotokapanlaraa ekim ayında farklı günlerde boz ayı görüntüsü yansıdı. Manisa'da daha önce kurt, çakal, kızıl tilki, domuz ve yabani atlar gibi birçok türü çeken fotokapana ilk kez boz ayının yansıması ise heyecan yarattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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