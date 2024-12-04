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        Manisa Basket - UCAM Murcia: 72-78

        SALON:MuradiyeHAKEMLER: Yohan Rosso (Fransa), Andris Aunkrogers (Letonya), Saverio Lanzarini (İtalya)MANİSA BASKET: Pickett 14, Chiozza 6, Lee 8, Besson 27, White Jr 11, Harun Apaydın 2, Cengizhan İvedi 1, Yunus Sonsırma 3UCAM MURCIA: Kurucs 3, Radebaugh 19, Todorovic 8, Hakanson 12, Ennis 18, Sant-Ross 10, Caupain 6, Birgander 2, Brodziansky, Diagne1'İNCİ PERİYOT: 15-19İLK YARI: 29-393'ÜNCÜ PERİYOT: 51-60BASKETBOL Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda Manisa Basket evinde UCAM Murcia'ya 78-72 yenilip son maçlar öncesi liderliği rakibine kaptırsa da Play-In oynamayı garantiledi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.12.2024 - 22:16 Güncelleme: 04.12.2024 - 22:20
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        Manisa Basket - UCAM Murcia: 72-78
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        SALON:Muradiye

        HAKEMLER: Yohan Rosso (Fransa), Andris Aunkrogers (Letonya), Saverio Lanzarini (İtalya)

        MANİSA BASKET: Pickett 14, Chiozza 6, Lee 8, Besson 27, White Jr 11, Harun Apaydın 2, Cengizhan İvedi 1, Yunus Sonsırma 3

        UCAM MURCIA: Kurucs 3, Radebaugh 19, Todorovic 8, Hakanson 12, Ennis 18, Sant-Ross 10, Caupain 6, Birgander 2, Brodziansky, Diagne

        1’İNCİ PERİYOT: 15-19

        İLK YARI: 29-39

        3’ÜNCÜ PERİYOT: 51-60

        BASKETBOL Şampiyonlar Ligi H Grubu’nda Manisa Basket evinde UCAM Murcia'ya 78-72 yenilip son maçlar öncesi liderliği rakibine kaptırsa da Play-In oynamayı garantiledi. İspanyol ekibi maçta ilk periyodu 19-15, devreyi 39-29 ve üçüncü periyodu da 60-51 önde geçti. Temsilcimizin son periyottaki çabası maçı kazanmaya yetmedi. Grupta Murcia 5 maçta 4 galibiyete ulaşarak liderliği Manisa'dan devralırken, temsilcimiz 3 galibiyetle ikinci sırada kaldı. Manisa Basket son grup maçında 18 Aralık'ta Sırbistan temsilcisi FMP Belgrad'ı ağırlayacak.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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