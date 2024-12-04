Manisa Basket - UCAM Murcia: 72-78

BASKETBOL Şampiyonlar Ligi H Grubu’nda Manisa Basket evinde UCAM Murcia'ya 78-72 yenilip son maçlar öncesi liderliği rakibine kaptırsa da Play-In oynamayı garantiledi. İspanyol ekibi maçta ilk periyodu 19-15, devreyi 39-29 ve üçüncü periyodu da 60-51 önde geçti. Temsilcimizin son periyottaki çabası maçı kazanmaya yetmedi. Grupta Murcia 5 maçta 4 galibiyete ulaşarak liderliği Manisa'dan devralırken, temsilcimiz 3 galibiyetle ikinci sırada kaldı. Manisa Basket son grup maçında 18 Aralık'ta Sırbistan temsilcisi FMP Belgrad'ı ağırlayacak.

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