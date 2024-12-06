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        Manisa Basket deplasmanda galibiyet peşinde

        BASKETBOL Süper Ligi'nde 3 farklı antrenörün görev yaptığı bu sezon 8 maçta yalnız 1 galibiyet alabilen Manisa Basket kötü gidişi yarın Bahçeşehir Koleji deplasmanında sonlandırmaya çalışacak.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.12.2024 - 11:13 Güncelleme: 06.12.2024 - 11:13
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        Manisa Basket deplasmanda galibiyet peşinde
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        BASKETBOL Süper Ligi'nde 3 farklı antrenörün görev yaptığı bu sezon 8 maçta yalnız 1 galibiyet alabilen Manisa Basket kötü gidişi yarın Bahçeşehir Koleji deplasmanında sonlandırmaya çalışacak. Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki karşılaşmanın hava atışı saat 20.30'da yapılacak. Bahçeşehir ligde 5 galibiyetle Play-Off barajında yer alıyor. Manisa ekibi hafta içinde Avrupa'da Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde evinde UCAM Murcia'ya yenilerek liderliği rakibine kaptırmasına rağmen Play-In oynamayı garantilemişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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