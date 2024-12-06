Manisa Basket deplasmanda galibiyet peşinde

BASKETBOL Süper Ligi'nde 3 farklı antrenörün görev yaptığı bu sezon 8 maçta yalnız 1 galibiyet alabilen Manisa Basket kötü gidişi yarın Bahçeşehir Koleji deplasmanında sonlandırmaya çalışacak. Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki karşılaşmanın hava atışı saat 20.30'da yapılacak. Bahçeşehir ligde 5 galibiyetle Play-Off barajında yer alıyor. Manisa ekibi hafta içinde Avrupa'da Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde evinde UCAM Murcia'ya yenilerek liderliği rakibine kaptırmasına rağmen Play-In oynamayı garantilemişti.

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