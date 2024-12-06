Sokak köpeklerinin saldırısından kaçan Yağız, demir korkuluklardan atlarken yaralandı

MANİSA'nın Akhisar ilçesinde sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan Yağız Bişiren'in (10) kaçarken üzerinden atlamaya çalıştığı demir korkulukların sivri ucu, boynunu ve omzunu kesti. Hastaneye kaldırılan Yağız’ın boynuna 8 dikiş atıldı.

TOKİ Zeytinkent İlkokulu öğrencisi Yağız Bişiren, dün saat 17.00 sıralarında okul çıkışında evine gitmek isterken sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Bişiren, panikle okul bahçesine kaçmak isterken; üzerinden atladığı demir bahçe korkuluklarının sivri ucu boynunu ve omzunu kesti. Çevredekiler köpekleri kovalayıp, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Ambulansla Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Bişiren'in boynuna 8 dikiş atıldı.

‘ÇOCUĞUMUN YAŞADIĞI KORKUYU TARİF ETMEK MÜMKÜN DEĞİL’

Bişiren'in annesi Hülya Yapıcı, "Çocuğumun yaşadığı korku ve acıyı tarif etmek mümkün değil. Sokak köpekleri zaman zaman tehlike yaratıyor. Yetkililer bu köpekleri kontrol altına almalı ki başka çocukların da başına böyle bir şey gelmesin" dedi.