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        Sokak köpeklerinin saldırısından kaçan Yağız, demir korkuluklardan atlarken yaralandı

        MANİSA'nın Akhisar ilçesinde sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan Yağız Bişiren'in (10) kaçarken üzerinden atlamaya çalıştığı demir korkulukların sivri ucu, boynunu ve omzunu kesti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.12.2024 - 18:52 Güncelleme: 06.12.2024 - 18:55
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        Sokak köpeklerinin saldırısından kaçan Yağız, demir korkuluklardan atlarken yaralandı
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        MANİSA'nın Akhisar ilçesinde sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan Yağız Bişiren'in (10) kaçarken üzerinden atlamaya çalıştığı demir korkulukların sivri ucu, boynunu ve omzunu kesti. Hastaneye kaldırılan Yağız’ın boynuna 8 dikiş atıldı.

        TOKİ Zeytinkent İlkokulu öğrencisi Yağız Bişiren, dün saat 17.00 sıralarında okul çıkışında evine gitmek isterken sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Bişiren, panikle okul bahçesine kaçmak isterken; üzerinden atladığı demir bahçe korkuluklarının sivri ucu boynunu ve omzunu kesti. Çevredekiler köpekleri kovalayıp, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Ambulansla Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Bişiren'in boynuna 8 dikiş atıldı.

        ‘ÇOCUĞUMUN YAŞADIĞI KORKUYU TARİF ETMEK MÜMKÜN DEĞİL’

        Bişiren'in annesi Hülya Yapıcı, "Çocuğumun yaşadığı korku ve acıyı tarif etmek mümkün değil. Sokak köpekleri zaman zaman tehlike yaratıyor. Yetkililer bu köpekleri kontrol altına almalı ki başka çocukların da başına böyle bir şey gelmesin" dedi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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