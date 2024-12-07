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        Manisa FK - Çorum FK: 0-1

        STAT:19 MayısHAKEMLER: Mehmet Ali Özer, Kemal Mavi, Ömer Lütfü AydınMANİSA FK: Muhammed Alperen Uysal - Yusuf (Dk.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.12.2024 - 18:12 Güncelleme: 07.12.2024 - 18:12
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        Manisa FK - Çorum FK: 0-1
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        STAT:19 Mayıs

        HAKEMLER: Mehmet Ali Özer, Kemal Mavi, Ömer Lütfü Aydın

        MANİSA FK: Muhammed Alperen Uysal - Yusuf (Dk. 75 Muhammed Enes Kiprit) Birkan, Gameli, Kaan Kanak, Oğuz (Dk. 86 Kazım), Hodzic, Diallo (Dk. 86 Efe), Ramirez (Dk. 69 Kadir Kaan Yurdakul), Fofana (Dk. 75 Osuji), Wriedt

        ÇORUM FK: Hasan - Kerem, Toure, Kadir, Erkan, Ferhat, Eren (Dk. 73 Atakan), Tunahan (Dk. 90+2 Mehmet), Geraldo (Dk. 90+2 Kasongo), Burak (Dk. 37 Catic), Verheydt (Dk. 73 Ahmethan)

        GOL: Dk. 13 Burak (Çorum FK)

        SARI KARTLAR: Hodzic, Gameli (Manisa FK) Tunahan, Catic, Ferhat, Kasongo (Çorum FK)

        KIRMIZI KART: Dk. 30 Birkan (Manisa FK)

        1’inci Lig’in 15’inci haftasında Manisa Futbol Kulübü, sahasında Çorum FK’ya 1-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın 30’uncu dakikasında Manisa FK’da Birkan Yılmaz kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

        13’üncü dakikada Çorum FK sol kanatta topu kapan Eren’le kontra atağa çıktı. Eren’in pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Burak, topu soluna çekerek, rakibini çalımladıktan sonra meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-1

        20’nci Çorum FK’nın çıkarken kaptırdığı top sonrası sağ kanattan ceza yayına doğru sokulan Ramirez’in sol ayağıyla uzaktan şutu sol üst direkten döndü.

        45+3’üncü dakikada Çorum FK’da Geraldo’nun derinlemesine pasıyla orta alandan savunma arkasına hareketlenen Eren karşı karşıya pozisyonda sol ayağıyla vurdu, top üstten auta çıktı.

        79’uncu dakikada Çorum FK’nın sol kanattan gelişen kontra atağında Geraldo hızla ceza alanına sokuldu. Bu oyuncunun şutu kalecinin ayağından döndü.

        Karşılaşmayı Çorum FK 1-0 kazandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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