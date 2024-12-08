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        Manisa Basket çare bulamadı

        BASKETBOL Süper Ligi'nde bu sezon 3 farklı antrenörün çalıştırdığı Manisa Basket, 9 maçta yalnız 1 galibiyet alabilirken, düşme hattına demir attı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.12.2024 - 12:34 Güncelleme: 08.12.2024 - 12:34
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        Manisa Basket çare bulamadı
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        BASKETBOL Süper Ligi'nde bu sezon 3 farklı antrenörün çalıştırdığı Manisa Basket, 9 maçta yalnız 1 galibiyet alabilirken, düşme hattına demir attı. Sezona Ozan Bulkaz yönetiminde hazırlanıp ligin başlamasına günler kala Ertuğ Tuzcukaya'yı göreve getiren Manisa ekibi, Avrupa'daki iyi performansına rağmen ligde hiç kazanamayınca takımı Litvanyalı ünlü çalıştırıcı Kazys Maksvytis'e emanet etti. Maksvytis yönetimindeki ilk sınavda Türk Telekom önünde ligdeki ilk galibiyetini alan Manisa, son 2 haftada ise yine salondan boynu bükük ayrıldı. İstanbul'da Bahçeşehir Koleji'ne de 86-71 yenilen Manisa Basket dibe demir attı. Manisa Basket, Şampiyonlar Ligi'nde ise hafta içinde Murcia mağlubiyetine rağmen adını üst tura yazdırmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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