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        Kovaladığı husumetlisini sığındığı iş yerinde tabancayla öldürdü

        MANİSA'nın Saruhanlı ilçesinde Enver Yılmaz, husumetlisi S.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.12.2024 - 22:23 Güncelleme: 13.12.2024 - 22:25
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        Kovaladığı husumetlisini sığındığı iş yerinde tabancayla öldürdü
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        MANİSA’nın Saruhanlı ilçesinde Enver Yılmaz, husumetlisi S.T. tarafından kovalanıp, sığındığı iş yerinde tabancayla vurularak öldürüldü.

        Olay, saat 17.00 sıralarında Saruhanlı ilçesi Cumhuriyet Mahallesi, Aşık Veysel Caddesi üzerinde meydana geldi. Enver Yılmaz, iddiaya göre, yürüdüğü sırada karşılaştığı husumetlisi S.T. ve yanındakilerle tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Enver Yılmaz, kaçarak bir iş yerine sığındı. S.T. ve beraberindekiler, kovaladıkları Yılmaz'ı, sığındığı iş yerinde tabancayla vurdu. Vücudunun çeşitli bölgelerinden yaralanan Yılmaz olay yerinde yaşamını yitirirken, S.T. ve beraberindeki 4 kişi ise kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yılmaz’ın cansız bedeni, Saruhanlı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Polis, S.T ve 4 şüpheliyi olayda kullandıkları tabancayla beraber yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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