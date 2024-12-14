Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Manisa Haberleri

        Manisa FK kendine geldi

        1'inci Lig'de teknik direktör Çağdaş Çavuş ile yollarını ayıran Manisa Futbol Kulübü, çalıştırıcısından yoksun çıktığı ilk maçta deplasmanda Ankaragücü'nü 1-0 mağlup etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.12.2024 - 11:06 Güncelleme: 14.12.2024 - 11:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        Manisa FK kendine geldi
        ABONE OL
        ABONE OL

        1'inci Lig'de teknik direktör Çağdaş Çavuş ile yollarını ayıran Manisa Futbol Kulübü, çalıştırıcısından yoksun çıktığı ilk maçta deplasmanda Ankaragücü'nü 1-0 mağlup etti. Manisa Büyükşehir Belediyesi ile birleşme yoluna giden ve ardından sürecin devam etmesi açısından istifa eden yönetim de alınan galibiyetin ardından rahatladı. Son 3 maçını kaybedip Ankaragücü deplasmanına çıkan siyah-beyazlılar 20 puana yükseldi.

        Manisa FK Teknik Sorumlusu Osman Bilik, önemli bir galibiyet elde ettiklerini dile getirdi. Oyuncularının çok iyi mücadele ettiğini aktaran Bilik, "Oyun planına sadık kalarak kazandık. Pozisyonlar verdik ama biz de pozisyonlara girdik. İkinci yarı daha fazla topa sahip olduk. Arkadaşlarımız 3 puanı almayı başardı. İnşallah Manisa FK çok daha iyi yerlere gelecektir" ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Feci kaza! Tankere çarptı!
        Feci kaza! Tankere çarptı!
        Yoğun kar var!
        Yoğun kar var!
        Bir 'sen benim kim olduğumu biliyorsun' vakası daha!
        Bir 'sen benim kim olduğumu biliyorsun' vakası daha!
        Hayatını kaybetti
        Hayatını kaybetti
        3 milyar dolarlık sarsıntı
        3 milyar dolarlık sarsıntı
        Bakan Fidan: YPG kendini feshetmek zorunda
        Bakan Fidan: YPG kendini feshetmek zorunda
        Zehirli yeşil elbiselerden yanan taraklara...
        Zehirli yeşil elbiselerden yanan taraklara...
        Ülke ülke en çok kullanılan soyadları
        Ülke ülke en çok kullanılan soyadları
        Arkadaşının aşkını fotoğraflaması konuşuldu
        Arkadaşının aşkını fotoğraflaması konuşuldu
        Yeni yıla umutla başlamak isteyenlerin çiçeği...
        Yeni yıla umutla başlamak isteyenlerin çiçeği...
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Borçlanmada kısmi iade yapılmaz
        Borçlanmada kısmi iade yapılmaz
        En iyi 5 Christopher Nolan filmi
        En iyi 5 Christopher Nolan filmi
        2024'ün en popüler viral trendleri
        2024'ün en popüler viral trendleri
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Gözaltına alındı
        Gözaltına alındı
        İstanbul derbisini Kasımpaşa kazandı!
        İstanbul derbisini Kasımpaşa kazandı!
        Hüseyin Yücel'den çarpıcı açıklamalar!
        Hüseyin Yücel'den çarpıcı açıklamalar!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        Dünya Kupası yolunda rakiplerimiz belli oldu
        Dünya Kupası yolunda rakiplerimiz belli oldu

        Benzer Haberler

        Manisa Basket'in konuğu Merkezefendi
        Manisa Basket'in konuğu Merkezefendi
        Taksiciye bıçaklı 'gasp' girişimi kamerada (2)
        Taksiciye bıçaklı 'gasp' girişimi kamerada (2)
        Kovaladığı husumetlisini sığındığı iş yerinde tabancayla öldürdü
        Kovaladığı husumetlisini sığındığı iş yerinde tabancayla öldürdü
        Manisa'da taksi şoförünü bıçakla gasbetmeye çalışan şüpheli yeniden gözaltı...
        Manisa'da taksi şoförünü bıçakla gasbetmeye çalışan şüpheli yeniden gözaltı...
        Manisa'da silahlı kavgada 1 kişi sığındığı iş yerinde tabancayla öldürüldü
        Manisa'da silahlı kavgada 1 kişi sığındığı iş yerinde tabancayla öldürüldü
        Firarinin tüfekle göğsünden vurduğu astsubay, 16 gün sonra taburcu oldu
        Firarinin tüfekle göğsünden vurduğu astsubay, 16 gün sonra taburcu oldu