Taksiciye bıçaklı 'gasp' girişiminde bulunan şüpheli tutuklandı (2)
TUTUKLANDIManisa'dabindiği taksinin şoförü Hakan Paktan'ı gasbetmek isteyip, bıçakla yaralayan Emirhan Ünlüer, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.
TUTUKLANDI
Manisa'dabindiği taksinin şoförü Hakan Paktan'ı gasbetmek isteyip, bıçakla yaralayan Emirhan Ünlüer, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.
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