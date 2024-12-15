Manisa Basket - Merkezefendi Yukatel Belediyesi Basket: 80-75
SALON:MuradiyeHAKEMLER: Kerem Baki, Alper Altuğ Köselerli, Nazlı Çisil GüngörMANİSA BASKET: Lee 20, Echodas 5, Besson 8, Thomas 5, Yunus Emre 14, Chiozza, Acuil 12, Apaydin, Buğra, Ahmet, Cengizhan, White Jr 16YUKATEL MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ BASKET: Arca 4, Cook 4, Vanwijn 17, Bleijenbergh 11, Mclemore 26, Said, Berke 9, Lomazs, Ata, Moody 4, İsmail1'İNCİ PERİYOT: 12-23İLK YARI: 39-373'ÜNCÜ PERİYOT: 53-51Basketbol Süper Ligi 10'uncu haftasında Manisa Basket sahasında Merkezefendi Belediyesi Basket'i 80-75 mağlup ederek ligdeki ikinci galibiyetini aldı.
SALON:Muradiye
HAKEMLER: Kerem Baki, Alper Altuğ Köselerli, Nazlı Çisil Güngör
MANİSA BASKET: Lee 20, Echodas 5, Besson 8, Thomas 5, Yunus Emre 14, Chiozza, Acuil 12, Apaydin, Buğra, Ahmet, Cengizhan, White Jr 16
YUKATEL MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ BASKET: Arca 4, Cook 4, Vanwijn 17, Bleijenbergh 11, Mclemore 26, Said, Berke 9, Lomazs, Ata, Moody 4, İsmail
1’İNCİ PERİYOT: 12-23
İLK YARI: 39-37
3’ÜNCÜ PERİYOT: 53-51
Basketbol Süper Ligi 10’uncu haftasında Manisa Basket sahasında Merkezefendi Belediyesi Basket’i 80-75 mağlup ederek ligdeki ikinci galibiyetini aldı. İlk periyodu 11 farkla 12-24 geride tamamlayan Manisa Basket, ilk yarıyı 39-37, 3’üncü periyodu 53-51 önde geçti. Kıyasıya mücadelenin sürdüğü 4’üncü periyotta Manisa Basket maçtan 80-75 galip ayrıldı.
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