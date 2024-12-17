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        Manisa Basket grupta son maçta

        BASKETBOL Şampiyonlar Ligi H Grubu'ndan çıkmayı daha önce garantileyen Manisa Basket yarın son grup maçında FMP Belgrad'ı ağırlayacak.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.12.2024 - 12:10 Güncelleme: 17.12.2024 - 12:15
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        Manisa Basket grupta son maçta
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        BASKETBOL Şampiyonlar Ligi H Grubu'ndan çıkmayı daha önce garantileyen Manisa Basket yarın son grup maçında FMP Belgrad'ı ağırlayacak. Muradiye Spor Salonu'ndaki karşılaşma saat 20.30'da başlayacak. Avrupa'da ilk kez mücadele ettiği Şampiyonlar Ligi'nde grupta 5 maçta 3 galibiyetle ikinci sırada bulunup Play-In oynamayı garantileyen temsilcimizin son hafta maçları öncesi az da olsa liderliği alarak direkt son 16'ya kalma şansı bulunuyor.

        Son hafta Manisa 1 galibiyetle sonuncu FMP'yi ağırlarken, 4 galibiyeti bulunan lider Murcia ise 2 galibiyeti olan Peristeri'yle karşılaşacak. Murcia'yla deplasmanda oynadığı ilk maçı 103-97 kazanan, rövanşı yine 6 sayıyla 78-72 kaybedip rakibiyle ikili averajı eşit olan Manisa Basket, olası galibiyet eşitliğinde liderlik için rakibinin 52 sayı averajı gerisinde. Manisa yarın kazanırsa liderliği ıskalasa bile gruptan ikinci sırada çıkıp Play-In'de saha avantajını alacak. Murcia da Peristeri maçını kazanırsa Manisa Basket rakibine mağlup olsa bile ikinci olacak. Temsilcimiz Play-In oynarsa G Grubu'ndan gelecek takımla eşleşecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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