Manisa Basket grupta son maçta
BASKETBOL Şampiyonlar Ligi H Grubu'ndan çıkmayı daha önce garantileyen Manisa Basket yarın son grup maçında FMP Belgrad'ı ağırlayacak.
BASKETBOL Şampiyonlar Ligi H Grubu'ndan çıkmayı daha önce garantileyen Manisa Basket yarın son grup maçında FMP Belgrad'ı ağırlayacak. Muradiye Spor Salonu'ndaki karşılaşma saat 20.30'da başlayacak. Avrupa'da ilk kez mücadele ettiği Şampiyonlar Ligi'nde grupta 5 maçta 3 galibiyetle ikinci sırada bulunup Play-In oynamayı garantileyen temsilcimizin son hafta maçları öncesi az da olsa liderliği alarak direkt son 16'ya kalma şansı bulunuyor.
Son hafta Manisa 1 galibiyetle sonuncu FMP'yi ağırlarken, 4 galibiyeti bulunan lider Murcia ise 2 galibiyeti olan Peristeri'yle karşılaşacak. Murcia'yla deplasmanda oynadığı ilk maçı 103-97 kazanan, rövanşı yine 6 sayıyla 78-72 kaybedip rakibiyle ikili averajı eşit olan Manisa Basket, olası galibiyet eşitliğinde liderlik için rakibinin 52 sayı averajı gerisinde. Manisa yarın kazanırsa liderliği ıskalasa bile gruptan ikinci sırada çıkıp Play-In'de saha avantajını alacak. Murcia da Peristeri maçını kazanırsa Manisa Basket rakibine mağlup olsa bile ikinci olacak. Temsilcimiz Play-In oynarsa G Grubu'ndan gelecek takımla eşleşecek.
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