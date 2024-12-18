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        Manisa FK'dan taraftara hediye

        1'İNCİ Lig'de kötü gidişe geçen hafta MKE Ankaragücü'nü deplasmanda 1-0 yenerek son veren Manisa Futbol Kulübü, Başkent'te takımı tribünde yalnız bırakmayan tek taraftarı unutmadı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.12.2024 - 11:19 Güncelleme: 18.12.2024 - 11:25
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        Manisa FK'dan taraftara hediye
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        1'İNCİ Lig'de kötü gidişe geçen hafta MKE Ankaragücü'nü deplasmanda 1-0 yenerek son veren Manisa Futbol Kulübü, Başkent'te takımı tribünde yalnız bırakmayan tek taraftarı unutmadı. Manisalı Kaan Karakuzu, Eryaman Stadı'nda 13 Aralık Cuma akşamı oynanan karşılaşmada deplasman tribününde yer alan tek taraftar olarak siyah-beyazlılara destek verdi. Manisa FK Başkanı Yasemin Buket Aktan, maçın ardından Kaan Karakuzu'yu dün kulüpte konuk etti.

        Yasemin Buket Aktan, galibiyet coşkusuna ortak olan Kaan Karakuzu’ya desteğinden dolayı teşekkür ederek kulübün, 'Bir çift Mavi Göz’ün izindeyiz' formasını hediye etti. Manisa FK'lı olmaktan dolayı mutlu olduğunu dile getiren Kaan, Aktan'a teşekkür ederek siyah-beyazlı takıma ligde başarılar diledi. Geçen hafta Manisa Büyükşehir Belediyesi'yle arasındaki buzları eriterek Süper Amatör Lig'deki kentin köklü kulübü Manisaspor'la birleşme yoluna giren Manisa FK'da yönetim kulübün önünü açmak için istifa etmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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