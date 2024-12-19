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        12 metrelik kuyuya düştü, itfaiyeciler kurtardı

        MANİSA'da, evinin bahçesindeki 12 metre derinliğindeki artezyen kuyusuna düşen Hüseyin Ercan (57), itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.12.2024 - 17:21 Güncelleme: 19.12.2024 - 17:25
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        12 metrelik kuyuya düştü, itfaiyeciler kurtardı
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        MANİSA'da, evinin bahçesindeki 12 metre derinliğindeki artezyen kuyusuna düşen Hüseyin Ercan (57), itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

        Olay, saat 14.00 sıralarında, Turgutlu ilçesi Çepnidere Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; Hüseyin Ercan, evinin bahçesindeki artezyenin su motorunu kontrol etmek için 12 metrelik kuyuya indi. Motoru kontrol edip kuyunun duvarındaki merdivenlerden yukarı çıkmaya çalışan Ercan, ayağını bastığı merdivenin kırılmasıyla kuyuya düşüp mahsur kaldı. Ercan'ın çığlıklarını duyan eşi ve ağabeyi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yeri güvenliğini sağlayan itfaiyeciler, iple kuyuya inip Hüseyin Ercan'ı bulunduğu yerden çıkardı. İlk müdahalesi yapılan ve bilincinin açık olduğu görülen Ercan, sağlık ekipleri tarafından Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp tedaviye alındı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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