Boşanma aşamasındaki eşinin vurduğu Mehtap kurtarılamadı

MANİSA'nınTurgutlu ilçesinde boşanma aşamasındaki eşi Mehmet Yerbağ'ın (42) tarafından tabanca ile vurulan Mehtap Yerbağ (36), 17 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Turgutlu'da bir restoranda bulaşıkçı olarak çalışan Mehtap Yerbağ, aralarında şiddetli geçimsizlik bulunan 4 çocuğunun babası 20 yıllık eşi Mehmet Yerbağ'a, ekim ayında boşanma davası açtı. Mehtap Yerbağ, bu süreçte eşinin kendisini tehdit etmesi üzerine şikayetçi oldu. Turgutlu Aile Mahkemesi, Mehmet Yerbağ hakkında 15 Ekim'de 3 ay süreyle uzaklaştırma kararı verdi. Boşanma davası süren Mehmet Yerbağ, 3 Aralık'ta saat 09.30 sıralarında eşi Mehtap Yerbağ'nın çalıştığı Selvilitepe Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi'ndeki restorana geldi. Mehmet Yerbağ, barışma teklifini geri çeviren Mehtap Yerbağ'a tabancasıyla ateş etti. Yerbağ, vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden 3 kurşunla ağır yaralandı. Mehtap Yerbağ ambulansla Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, olayın ardından Mehmet Yerbağ'ı yakaladı. Yerbağ, polisteki ifadesinde, "Araya aile büyüklerini sokmama rağmen boşanma isteğinden vazgeçmeyince sinirlenip, ateş ettim" dedi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Yerbağ, çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı. Hastanedeki tedavisi süren Mehtap Yerbağ, bu sabah saatlerinde yaşamını yitirdi. Yerbağ'ın ölüm haberini alan yakınları, yasa boğuldu.