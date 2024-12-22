Somaspor - Giresunspor: 4-0

Somaspor maçın 37'nci dakikasında Rahmi Anıl'ın golüyle 1-0 öne geçti. İlk devreyi bu skorla galip tamamlayan Somaspor, 52'nci dakikada Caner'in golüyle farkı ikiye çıkardı: 2-0. Rahmi Anıl bu kez 73'te sahne aldı farkı üçe çıktı: 3-0. 89'uncu dakikada Mücahit golleri dörtledi: 4-0. Bu sonuçla Somaspor 23 puana yükseldi, sezonun ikinci yarısına umutlu girdi.

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