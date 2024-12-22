Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Manisa Haberleri

        Somaspor - Giresunspor: 4-0

        TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta devrenin son maçında Giresunspor'u konuk eden Somaspor maçı 4-0 kazandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.12.2024 - 15:57 Güncelleme: 22.12.2024 - 15:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        Somaspor - Giresunspor: 4-0
        ABONE OL
        ABONE OL

        TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta devrenin son maçında Giresunspor'u konuk eden Somaspor maçı 4-0 kazandı.

        Somaspor maçın 37'nci dakikasında Rahmi Anıl'ın golüyle 1-0 öne geçti. İlk devreyi bu skorla galip tamamlayan Somaspor, 52'nci dakikada Caner'in golüyle farkı ikiye çıkardı: 2-0. Rahmi Anıl bu kez 73'te sahne aldı farkı üçe çıktı: 3-0. 89'uncu dakikada Mücahit golleri dörtledi: 4-0. Bu sonuçla Somaspor 23 puana yükseldi, sezonun ikinci yarısına umutlu girdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Dışişleri Bakanı Fidan Şam'da
        Dışişleri Bakanı Fidan Şam'da
        "Esad Lahey'de yargılanmalı"
        "Esad Lahey'de yargılanmalı"
        Çocuklar zararlı içeriklerden nasıl korunacak
        Çocuklar zararlı içeriklerden nasıl korunacak
        Kayseri'de ilk 11'ler belli oldu!
        Kayseri'de ilk 11'ler belli oldu!
        Muğla'da helikopter hastaneye çarptı!
        Muğla'da helikopter hastaneye çarptı!
        İstanbul Havalimanı'nda goril yavrusu yakalandı!
        İstanbul Havalimanı'nda goril yavrusu yakalandı!
        Kayıtlara geçmediği için bilmiyoruz: 2 yılda 2 kat artış
        Kayıtlara geçmediği için bilmiyoruz: 2 yılda 2 kat artış
        Dünya'nın çekirdeğine derinlemesine bir yolculuk...
        Dünya'nın çekirdeğine derinlemesine bir yolculuk...
        Roma'dan Dybala için flaş açıklama!
        Roma'dan Dybala için flaş açıklama!
        68 yıllık tekstil firması faaliyetlerini durdurdu
        68 yıllık tekstil firması faaliyetlerini durdurdu
        "Sektörde zorbalık yaşadım"
        "Sektörde zorbalık yaşadım"
        Avcılar sapığı olarak bilinen seri katil! 43 kişiyi öldürdü iddiası!
        Avcılar sapığı olarak bilinen seri katil! 43 kişiyi öldürdü iddiası!
        Trump'tan kariyerini anlatan film yapımcısına görev
        Trump'tan kariyerini anlatan film yapımcısına görev
        Esad rejiminin borçları yeni hükümeti zorluyor
        Esad rejiminin borçları yeni hükümeti zorluyor
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Maya Perest!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Maya Perest!
        Çığ tehlikesi sürüyor! Yurdun büyük bölümü yağışlı
        Çığ tehlikesi sürüyor! Yurdun büyük bölümü yağışlı
        İsrail'de protestolar sürüyor: Yüz binlerce kişi sokağa çıktı!
        İsrail'de protestolar sürüyor: Yüz binlerce kişi sokağa çıktı!
        Estetik ameliyatlarda ihmal ölümle sonuçlanıyor
        Estetik ameliyatlarda ihmal ölümle sonuçlanıyor
        "Hayır, korkmuyorum"
        "Hayır, korkmuyorum"
        "Sokakta yürüyemiyordum"
        "Sokakta yürüyemiyordum"

        Benzer Haberler

        Manisa'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı
        Manisa'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı
        Manisa FK'ya bahar geldi
        Manisa FK'ya bahar geldi
        Kanseri yenen Belda, ilk adımını attı
        Kanseri yenen Belda, ilk adımını attı
        Demirci'de kar yağışı
        Demirci'de kar yağışı
        Futbol: Trendyol 1. Lig
        Futbol: Trendyol 1. Lig
        Manisa Futbol Kulübü - Şanlıurfaspor: 2-1
        Manisa Futbol Kulübü - Şanlıurfaspor: 2-1