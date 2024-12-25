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        Bariyere çarpan otomobil alev aldı: 2 ölü

        MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde, bariyere çarpıp alev alan otomobildeki Süleyman Dündar (73) ve eşi Emine Dündar (70) hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.12.2024 - 11:08 Güncelleme: 25.12.2024 - 11:10
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        Bariyere çarpan otomobil alev aldı: 2 ölü
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        MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde, bariyere çarpıp alev alan otomobildeki Süleyman Dündar (73) ve eşi Emine Dündar (70) hayatını kaybetti.

        Kaza, saat 07.00 sıralarında Alaşehir-Salihli yolunda meydana geldi. Süleyman Dündar yönetimindeki otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Otomobil alev aldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Ekipler, otomobilde sıkışan Süleyman Dündar ve eşi Emine Dündar'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Çiftin cenazeleri Alaşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
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