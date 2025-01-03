Manisa Basket zorlu deplasmanda

BASKETBOL Süper Ligi'nde geçen hafta Beşiktaş'ı yenerek düşme hattındaki rakiplerinden uzaklaşan Manisa Basket yarın üst üste 7 galibiyetle zirve yarışına ortak olan Galatasaray deplasmanına çıkacak. İstanbul'da Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak karşılaşmanın hava atışı saat 15.30'da yapılacak. Galatasaray ligde 12 maçta 9 galibiyet, Manisa Basket ise 3 galibiyet elde etti. Manisa temsilcisi bu karşılaşmanın ardından Şampiyonlar Ligi'nde çarşamba günü Chemnitz'i Play-In eşleşmesinin ilk randevusunda ağırlayacak.

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