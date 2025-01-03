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        Manisa Basket zorlu deplasmanda

        BASKETBOL Süper Ligi'nde geçen hafta Beşiktaş'ı yenerek düşme hattındaki rakiplerinden uzaklaşan Manisa Basket yarın üst üste 7 galibiyetle zirve yarışına ortak olan Galatasaray deplasmanına çıkacak.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.01.2025 - 11:10 Güncelleme: 03.01.2025 - 11:10
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        Manisa Basket zorlu deplasmanda
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        BASKETBOL Süper Ligi'nde geçen hafta Beşiktaş'ı yenerek düşme hattındaki rakiplerinden uzaklaşan Manisa Basket yarın üst üste 7 galibiyetle zirve yarışına ortak olan Galatasaray deplasmanına çıkacak. İstanbul'da Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak karşılaşmanın hava atışı saat 15.30'da yapılacak. Galatasaray ligde 12 maçta 9 galibiyet, Manisa Basket ise 3 galibiyet elde etti. Manisa temsilcisi bu karşılaşmanın ardından Şampiyonlar Ligi'nde çarşamba günü Chemnitz'i Play-In eşleşmesinin ilk randevusunda ağırlayacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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