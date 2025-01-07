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        Manisa Basket avantaj peşinde

        BASKETBOL Şampiyonlar Ligi'nde adını Play-In etabına yazdıran temsilcilerimizden Manisa Basket yarın eşleştiği Almanya temsilcisi rakibi Niners Chemnitz'i ilk maçta avantaj elde etmek için ağırlayacak.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.01.2025 - 12:19 Güncelleme: 07.01.2025 - 12:25
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        Manisa Basket avantaj peşinde
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        BASKETBOL Şampiyonlar Ligi'nde adını Play-In etabına yazdıran temsilcilerimizden Manisa Basket yarın eşleştiği Almanya temsilcisi rakibi Niners Chemnitz'i ilk maçta avantaj elde etmek için ağırlayacak. Muradiye Spor Salonu'ndaki karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Toplam 2 galibiyete ulaşan tarafın adını son 16 takım arasına yazdıracağı seride rakibine 14 Ocak'ta konuk olacak Manisa Basket, seri üçüncü maça uzarsa bu karşılaşmayı da 21 Ocak'ta evinde oynayacak. Manisa ekibi bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde H Grubu'nu 4 galibiyet, 2 mağlubiyetle ikinci bitirip Play-In'e kalmıştı. Chemnitz ise G Grubu'nu tek galibiyetle üçüncü bitirdi. Manisa Basket son 16 turuna adını yazdırırsa J Grubu'nda İspanya'dan son şampiyon Unicaja Malaga, Litvanya'dan Rytas Vilnius ve Play-In'deki Galatasaray-Saint Quentin eşleşmesinin galibiyle rakip olacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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