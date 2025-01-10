Manisa Basket ligde önemli sınavda

BASKETBOL Süper Ligi'nde bu sezon ilk 13 haftada 3 galibiyet alarak alt sıralarda kalan Manisa Basket yarın en önemli rakiplerinden Büyükçekmece'yle evinde karşılaşacak. Muradiye Spor Salonu'ndaki karşılaşmanın hava atışı saat 18.00'de yapılacak. Büyükçekmece'nin de Manisa ekibi gibi ligde 3 galibiyeti var. Hafta içinde Avrupa'da Şampiyonlar Ligi'nde Niners Chemnitz'i son 2 dakikada 13 sayı farktan dönüp yakaladığı 14-0'lık seriyle yenerek Play-In'de avantajı eline alan Manisa Basket, rakibiyle rövanşı ligdeki bu mücadeleden sonra 14 Ocak'ta oynayacak.