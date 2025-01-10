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        Manisa Basket ligde önemli sınavda

        BASKETBOL Süper Ligi'nde bu sezon ilk 13 haftada 3 galibiyet alarak alt sıralarda kalan Manisa Basket yarın en önemli rakiplerinden Büyükçekmece'yle evinde karşılaşacak.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.01.2025 - 12:57 Güncelleme: 10.01.2025 - 12:57
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        Manisa Basket ligde önemli sınavda
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        BASKETBOL Süper Ligi'nde bu sezon ilk 13 haftada 3 galibiyet alarak alt sıralarda kalan Manisa Basket yarın en önemli rakiplerinden Büyükçekmece'yle evinde karşılaşacak. Muradiye Spor Salonu'ndaki karşılaşmanın hava atışı saat 18.00'de yapılacak. Büyükçekmece'nin de Manisa ekibi gibi ligde 3 galibiyeti var. Hafta içinde Avrupa'da Şampiyonlar Ligi'nde Niners Chemnitz'i son 2 dakikada 13 sayı farktan dönüp yakaladığı 14-0'lık seriyle yenerek Play-In'de avantajı eline alan Manisa Basket, rakibiyle rövanşı ligdeki bu mücadeleden sonra 14 Ocak'ta oynayacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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