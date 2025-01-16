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        Manisa Basket önemli deplasmanda

        BASKETBOL Şampiyonlar Ligi'nde salı günü Almanya'da Niners Chemnitz'i yenerek adını son 16 takım arasına yazdıran Manisa Basket yarın Süper Lig'de devrenin son maçında Yalovaspor'a konuk olacak.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.01.2025 - 11:17 Güncelleme: 16.01.2025 - 11:17
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        Manisa Basket önemli deplasmanda
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        BASKETBOL Şampiyonlar Ligi'nde salı günü Almanya'da Niners Chemnitz'i yenerek adını son 16 takım arasına yazdıran Manisa Basket yarın Süper Lig'de devrenin son maçında Yalovaspor'a konuk olacak. Yalova 90. Yıl Spor Salonu'ndaki mücadele saat 19.00'da başlayacak. Bu sezon Avrupa'da gösterdiği iyi performansa rağmen ligde hedeflediği çıkışı bir türlü yapamayan Manisa Basket'in 14 maçta 3 galibiyeti bulunuyor. Manisa Basket'in alt sıralardaki en önemli rakiplerinden düşme hattında bulunan Yalovaspor da 3 galibiyet elde etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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