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        Turgutlu'da duvara çarpan kamyonun dorsesi devrildi; tonlarca patates yola saçıldı

        MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde freni boşalan kamyon duvara çarparak dururken, devrilen dorsedeki tonlarca patates ise yola saçıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.01.2025 - 22:54 Güncelleme: 17.01.2025 - 23:00
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        Turgutlu'da duvara çarpan kamyonun dorsesi devrildi; tonlarca patates yola saçıldı
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        MANİSA’nın Turgutlu ilçesinde freni boşalan kamyon duvara çarparak dururken, devrilen dorsedeki tonlarca patates ise yola saçıldı.

        Kaza, akşam saatlerinde Turgutlu’ya bağlı Yukarı Bozkır Mahallesi’nde meydana geldi. Ödemiş’ten Turgutlu yönüne doğru ilerleyen ve şoförünün ismi öğrenilemeyen 45 AGA 059 plakalı kamyon, iddiaya göre, freninin boşalması sonucu duvara çarparak durabildi. Kamyonun dorsesinin devrilmesi sonucu yaklaşık 14 ton patates ise yola saçıldı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kamyon şoförünün yara almadığı kazada Ödemiş- Turgutlu yolu kısa süreliğine trafiğe kapandı. Yol, patateslerin toplanması sonucu tekrar trafiğe açıldı. Kazada yola saçılan patateslerin Turgutlu Belediyesi Aşevi’ne bağışlanacağı öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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