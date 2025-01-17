Turgutlu'da duvara çarpan kamyonun dorsesi devrildi; tonlarca patates yola saçıldı

Kaza, akşam saatlerinde Turgutlu’ya bağlı Yukarı Bozkır Mahallesi’nde meydana geldi. Ödemiş’ten Turgutlu yönüne doğru ilerleyen ve şoförünün ismi öğrenilemeyen 45 AGA 059 plakalı kamyon, iddiaya göre, freninin boşalması sonucu duvara çarparak durabildi. Kamyonun dorsesinin devrilmesi sonucu yaklaşık 14 ton patates ise yola saçıldı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kamyon şoförünün yara almadığı kazada Ödemiş- Turgutlu yolu kısa süreliğine trafiğe kapandı. Yol, patateslerin toplanması sonucu tekrar trafiğe açıldı. Kazada yola saçılan patateslerin Turgutlu Belediyesi Aşevi’ne bağışlanacağı öğrenildi.

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