Manisa FK evinde kayıplarda
1'inci Lig'de ikinci yarıda hedefini üst sıralar olarak belirleyen Manisa Futbol Kulübü evinde üst üste 2 yenilgi alarak umut tüketti.
1'inci Lig'de ikinci yarıda hedefini üst sıralar olarak belirleyen Manisa Futbol Kulübü evinde üst üste 2 yenilgi alarak umut tüketti. Önceki hafta Manisa 19 Mayıs Stadı'nda Ümraniyespor'a 3-0 kaybeden siyah-beyazlılar dün de evinde İstanbulspor'a 1-0 yenilerek taraftarını üzdü. Art arda gelen mağlubiyetler sonucu 26 puanda kalan Manisa Futbol Kulübü, Play-Off hattının gerisinde kalırken düşme potasına ise çok yaklaştı. Sıralamada 17'nci basamakta yer alan Şanlıurfaspor'un sadece 1 puan önünde olan Manisa temsilcisi camiasını endişelendirmeye başladı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.