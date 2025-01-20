Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Manisa Haberleri

        Manisa FK evinde kayıplarda

        1'inci Lig'de ikinci yarıda hedefini üst sıralar olarak belirleyen Manisa Futbol Kulübü evinde üst üste 2 yenilgi alarak umut tüketti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.01.2025 - 11:05 Güncelleme: 20.01.2025 - 11:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Manisa FK evinde kayıplarda
        ABONE OL

        1'inci Lig'de ikinci yarıda hedefini üst sıralar olarak belirleyen Manisa Futbol Kulübü evinde üst üste 2 yenilgi alarak umut tüketti. Önceki hafta Manisa 19 Mayıs Stadı'nda Ümraniyespor'a 3-0 kaybeden siyah-beyazlılar dün de evinde İstanbulspor'a 1-0 yenilerek taraftarını üzdü. Art arda gelen mağlubiyetler sonucu 26 puanda kalan Manisa Futbol Kulübü, Play-Off hattının gerisinde kalırken düşme potasına ise çok yaklaştı. Sıralamada 17'nci basamakta yer alan Şanlıurfaspor'un sadece 1 puan önünde olan Manisa temsilcisi camiasını endişelendirmeye başladı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Motokuryeye copla saldırdı! Dehşet anları kamerada
        Motokuryeye copla saldırdı! Dehşet anları kamerada
        Bitcoin'de Trump rekoru
        Bitcoin'de Trump rekoru
        Bir işçi daha feci biçimde öldü!
        Bir işçi daha feci biçimde öldü!
        Avrupa'nın büyük enerji çıkmazı
        Avrupa'nın büyük enerji çıkmazı
        Bir bebekten farksızdı... 12 gün sonra kahreden haber!
        Bir bebekten farksızdı... 12 gün sonra kahreden haber!
        Fenerbahçe maçında iptal ve kırmızı doğru mu?
        Fenerbahçe maçında iptal ve kırmızı doğru mu?
        Trump'ın maaşı ne kadar olacak?
        Trump'ın maaşı ne kadar olacak?
        Trump nasıl veda etmişti?
        Trump nasıl veda etmişti?
        Şimdi de Melania coin çıktı
        Şimdi de Melania coin çıktı
        Trump Beyaz Saray'daki ilk gününde neler yapacak?
        Trump Beyaz Saray'daki ilk gününde neler yapacak?
        Trump yemin töreni öncesinde konuştu
        Trump yemin töreni öncesinde konuştu
        Ayrılık haftası!
        Ayrılık haftası!
        Soğukta denize girmek moda oldu
        Soğukta denize girmek moda oldu
        "5 dakikada maçı bitirdi!"
        "5 dakikada maçı bitirdi!"
        Kahreden kaza... Baba oğul birlikte can verdi!
        Kahreden kaza... Baba oğul birlikte can verdi!
        Filtrelerin kaldırılmasına sevindi
        Filtrelerin kaldırılmasına sevindi
        Bilim sahasının ışıldayan Türkleri!
        Bilim sahasının ışıldayan Türkleri!
        Burası Türkiye! 9. kez düzenlendi! Yüzmek için kuyruğa girdiler!
        Burası Türkiye! 9. kez düzenlendi! Yüzmek için kuyruğa girdiler!
        Emekli aylığı nasıl eridi?
        Emekli aylığı nasıl eridi?
        Otomobil satışlarında yeni rekor beklentisi
        Otomobil satışlarında yeni rekor beklentisi

        Benzer Haberler

        Manisa'da yalnız yaşayan kişi evinde ölü bulundu
        Manisa'da yalnız yaşayan kişi evinde ölü bulundu
        Futbol: Trendyol 1. Lig
        Futbol: Trendyol 1. Lig
        Kuzenler Yusuf ile Kadir, mermer ocağında su dolu çukurda boğuldu
        Kuzenler Yusuf ile Kadir, mermer ocağında su dolu çukurda boğuldu
        Manisa'da 12 yaşlarındaki iki kuzen su birikintisinde boğuldu
        Manisa'da 12 yaşlarındaki iki kuzen su birikintisinde boğuldu
        Manisa'da Kıbrıs gazisi Gürmenekşe son yolculuğuna uğurlandı
        Manisa'da Kıbrıs gazisi Gürmenekşe son yolculuğuna uğurlandı
        Manisa'da hafif ticari aracın telefoncu dükkanına çarpması güvenlik kameras...
        Manisa'da hafif ticari aracın telefoncu dükkanına çarpması güvenlik kameras...