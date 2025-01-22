Manisa FK'da iki ayrılık

1'İNCİ Lig'de üst üste evinde Ümraniyespor ve İstanbulspor maçlarını kaybedip üst sıralara tırmanamayan Manisa Futbol Kulübü'nde iki ayrılık yaşandı. Siyah-beyazlılar defans oyuncusu Philip Gameli Awuku ile forvet Kwasi Wriedt ile yollarını ayırdı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcularımız Philip Gameli Awuku ve Wriedt Kwasi Okyere ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kulübümüze verdiği hizmetlerden dolayı Awuku ve Wriedt'e teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz" denildi. Awuku bu sezon Manisa FK'da 11 maça çıkıp 830 dakika süre aldı. Kwasi Wriedt ise 20 maçta forma giydi. Toplam 1042 dakika sahada kalan Ganalı oyuncu, 3 kez gol sevinci yaşadı.