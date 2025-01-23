Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Manisa Haberleri

        Turgutlu'da 6 ton 200 kilo kaçak kıyılmış tütün ele geçirildi

        MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, polis ekiplerinin durdueğu TIR'da yapılan aramada 6 ton 200 kilo kaçak kıyılmış tütün ve 850 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.01.2025 - 22:41 Güncelleme: 23.01.2025 - 22:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Turgutlu'da 6 ton 200 kilo kaçak kıyılmış tütün ele geçirildi
        ABONE OL

        MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, polis ekiplerinin durdueğu TIR’da yapılan aramada 6 ton 200 kilo kaçak kıyılmış tütün ve 850 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi.

        Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü görevlileri, tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığına karşı sürdürülen çalışmalarda M.K. (53) isimli şüphelinin kullandığı TIR'da kaçak kıyılmış tütün bulunduğu bilgisine ulaştı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, yaptıkları operasyonla TIR'ı Turgutlu ilçesi sınırlarında durdurdu. TIR'da yapılan aramada, 6 ton 200 kilo kaçak kıyılmış tütün ve 850 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli M.K. hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Adalet Bakanlığı: Faciada can kaybı 78
        Adalet Bakanlığı: Faciada can kaybı 78
        Hukukî sorumluluğun mevcut olmadığı durumlarda, vicdanî sorumluluk devreye girer!
        Hukukî sorumluluğun mevcut olmadığı durumlarda, vicdanî sorumluluk devreye girer!
        Narin cinayetinde gerekçeli karar hazırlandı!
        Narin cinayetinde gerekçeli karar hazırlandı!
        Acil durum uzmanı anlattı
        Acil durum uzmanı anlattı
        Kredi kartını anahtar gibi kullandılar
        Kredi kartını anahtar gibi kullandılar
        Kadıköy'de heyecan sürüyor!
        Kadıköy'de heyecan sürüyor!
        Katliama 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi
        Katliama 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi
        Trump: Petrol fiyatlarını düşürün
        Trump: Petrol fiyatlarını düşürün
        Sertifikada 'yangın' var mı?
        Sertifikada 'yangın' var mı?
        Galatasaray, Ahmed Kutucu ile anlaştı!
        Galatasaray, Ahmed Kutucu ile anlaştı!
        Hasarı yabancı reasürörler ödeyecek
        Hasarı yabancı reasürörler ödeyecek
        Tartışılan sponsorluk için takipsizlik kararı kaldırıldı!
        Tartışılan sponsorluk için takipsizlik kararı kaldırıldı!
        Özgür Özel: Cevaplanması gereken sorular var
        Özgür Özel: Cevaplanması gereken sorular var
        Türkiye'nin gündemindeki çift
        Türkiye'nin gündemindeki çift
        Çığlıkları duyup otele geri döndüler! Kahramanlara veda...
        Çığlıkları duyup otele geri döndüler! Kahramanlara veda...
        Dehşet sırasında 12.kattan atlayan Şevval'den ağlatan haber!
        Dehşet sırasında 12.kattan atlayan Şevval'den ağlatan haber!
        Otelde 1 ay önce işe başlayan Esra: Yanıyoruz neredesiniz?
        Otelde 1 ay önce işe başlayan Esra: Yanıyoruz neredesiniz?
        Eşini aramış: Yanıyoruz kurtar bizi!
        Eşini aramış: Yanıyoruz kurtar bizi!
        O belgeler ortalığı karıştırdı
        O belgeler ortalığı karıştırdı

        Benzer Haberler

        Otel yangınında hayatını kaybeden öğretim görevlisi ile kızı toprağa verild...
        Otel yangınında hayatını kaybeden öğretim görevlisi ile kızı toprağa verild...
        Kartalkaya'daki otel yangınında ölen anne ve kızının cenazesi Manisa'da def...
        Kartalkaya'daki otel yangınında ölen anne ve kızının cenazesi Manisa'da def...
        Manisa FK'da Bulut'tan profesyonel imza
        Manisa FK'da Bulut'tan profesyonel imza
        Manisa'da uyuşturucu ve silah kaçakçılığı operasyonunda 44 zanlı yakalandı
        Manisa'da uyuşturucu ve silah kaçakçılığı operasyonunda 44 zanlı yakalandı
        Manisa'da silah ve uyuşturucu operasyonu: 44 gözaltı
        Manisa'da silah ve uyuşturucu operasyonu: 44 gözaltı
        Manisa FK'da iki ayrılık
        Manisa FK'da iki ayrılık