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        Manisa FK kendine geldi

        1'inci Lig'de alt sıraları yakından ilgilendiren maçta deplasmanda Sakaryaspor'u 2-1 yenen Manisa Futbol Kulübü kara bulutları dağıttı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.01.2025 - 11:44 Güncelleme: 28.01.2025 - 11:50
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        Manisa FK kendine geldi
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        1'inci Lig'de alt sıraları yakından ilgilendiren maçta deplasmanda Sakaryaspor'u 2-1 yenen Manisa Futbol Kulübü kara bulutları dağıttı. Bu maçtan önce üst üste evinde Ümraniyespor ve İstanbulspor'a yenilerek düşme hattına yaklaşan siyah-beyazlılar, Sakaryaspor galibiyetiyle rahat nefes aldı. Kaybedilen maçlar nedeniyle Sakarya deplasmanına gelirken hem puan hem de moral olarak iyi durumda olmadıklarını belirten Manisa FK teknik direktörü Hakan Şapçı "Buraya çok eksik kadroyla geldik. Önemli oyuncularımız sakat, hasta ya da cezalı ama takımımız çok iyi mücadele gösterdi. Rakip de çok pozisyona girdi. Kazandığımız için çok mutluyum" ifadelerini kullandı.

        Hakan Şapçı, Sakaryaspor gibi büyük bir camianın karşısında galibiyet almanın kendileri için gurur vesilesi olduğunu belirterek, "Manisa FK takımı olarak zorlayabildiğimiz kadar üst sıralar için oynamaya çalışacağız. Sakaryaspor çok iyi bir camia, böyle bir yerde galibiyet almak da bizim için bir gurur meselesi. Zorlayabildiğimiz kadar üst sıralar için oynamaya çalışacağız. İnşallah bu galibiyet, yeni bir serinin başlangıcı olur" diye konuştu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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