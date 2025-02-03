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        Manisa FK avantaj kaçırdı

        1'inci Lig'de önceki hafta deplasmanda Sakaryaspor'u 2-1 yenerek üst sıralar için umutlanan Manisa Futbol Kulübü, evinde zirve mücadelesi veren Fatih Karagümrük karşısında avantajını koruyamadı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.02.2025 - 11:15 Güncelleme: 03.02.2025 - 11:20
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        Manisa FK avantaj kaçırdı
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        1'inci Lig'de önceki hafta deplasmanda Sakaryaspor'u 2-1 yenerek üst sıralar için umutlanan Manisa Futbol Kulübü, evinde zirve mücadelesi veren Fatih Karagümrük karşısında avantajını koruyamadı. Rakibi karşısında ik 18 dakikada Ramirez ve Umut'la 2-0'lık üstünlüğü yakalayan siyah-beyazlı ekip, 4 dakika içinde kalesinde art arda goller görüp maçı 2-2 berabere bitirdi.

        Evinde galibiyeti kaçırarak 1 puana razı olan Manisa FK düşme hattının 3 puan önünde, Play-Off barajının da 3 puan gerisinde yer aldı. Teknik Direktör Hakan Şapçı, alt ve üst sıralardaki takımların puanlarının birbirine çok yakın olduğunu belirterek, "Fatih Karagümrük karşılaşmasını kazanabilirdik. Ancak umudumuzu sürdürüyoruz. Önümüzde çok maç var" diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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