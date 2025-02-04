Manisa Basket'te Can Pelister gitti

BASKETBOLDA bu sezon FIBA Şampiyonlar Ligi'nde yakaladığı başarılı grafiği Süper Lig'de gösteremeyen Manisa Basket'te CEO Can Pelister görevinden istifa etti. NBA'de Los Angeles Lakers takımında scoutluk yaparken sezon başında Manisa Basket'e CEO olarak gelen Pelister, kulübe veda etti. Ligde son olarak Darüşşafaka'ya evinde yenilen Manisa Basket 17 maçta 4 galibiyetle düşme korkusu yaşıyor.

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