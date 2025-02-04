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        Manisa Basket'te Can Pelister gitti

        BASKETBOLDA bu sezon FIBA Şampiyonlar Ligi'nde yakaladığı başarılı grafiği Süper Lig'de gösteremeyen Manisa Basket'te CEO Can Pelister görevinden istifa etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.02.2025 - 17:25 Güncelleme: 04.02.2025 - 17:25
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        Manisa Basket'te Can Pelister gitti
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        BASKETBOLDA bu sezon FIBA Şampiyonlar Ligi'nde yakaladığı başarılı grafiği Süper Lig'de gösteremeyen Manisa Basket'te CEO Can Pelister görevinden istifa etti. NBA'de Los Angeles Lakers takımında scoutluk yaparken sezon başında Manisa Basket'e CEO olarak gelen Pelister, kulübe veda etti. Ligde son olarak Darüşşafaka'ya evinde yenilen Manisa Basket 17 maçta 4 galibiyetle düşme korkusu yaşıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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