Manisa FK önemli deplasmanda

1'inciLig'de son iki maçında Sakaryaspor'u deplasmanda 2-1 yendikten sonra evinde Fatih Karagümrük'le 2-2 berabere kalan Manisa Futbol Kulübü yarın düşme hattındaki Adanaspor deplasmanına çıkacak. Yeni Adana Stadyumu'nda saat 16.00'da start alacak karşılaşmayı İlker Yasin Avcı yönetecek. Siyah-beyazlı ekip bu mücadelenin ardından hafta içinde 11 Şubat Salı günü lider Kocaelispor'u ağırlayacak. Ligde Play-Off hattının 3 puan gerisinde, düşme hattının da 3 puan üzerinde bulunan Manisa FK, haftaya 30 puanla 15'inci sırada başladı. Ara transferde düşme hattından kurtulmak için önemli transferler yapan Adanaspor'un 16 puanı var.

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