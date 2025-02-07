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        Manisa FK önemli deplasmanda

        1'inciLig'de son iki maçında Sakaryaspor'u deplasmanda 2-1 yendikten sonra evinde Fatih Karagümrük'le 2-2 berabere kalan Manisa Futbol Kulübü yarın düşme hattındaki Adanaspor deplasmanına çıkacak.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.02.2025 - 12:18 Güncelleme: 07.02.2025 - 12:20
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        Manisa FK önemli deplasmanda
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        1'inciLig'de son iki maçında Sakaryaspor'u deplasmanda 2-1 yendikten sonra evinde Fatih Karagümrük'le 2-2 berabere kalan Manisa Futbol Kulübü yarın düşme hattındaki Adanaspor deplasmanına çıkacak. Yeni Adana Stadyumu'nda saat 16.00'da start alacak karşılaşmayı İlker Yasin Avcı yönetecek. Siyah-beyazlı ekip bu mücadelenin ardından hafta içinde 11 Şubat Salı günü lider Kocaelispor'u ağırlayacak. Ligde Play-Off hattının 3 puan gerisinde, düşme hattının da 3 puan üzerinde bulunan Manisa FK, haftaya 30 puanla 15'inci sırada başladı. Ara transferde düşme hattından kurtulmak için önemli transferler yapan Adanaspor'un 16 puanı var.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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