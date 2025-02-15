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        Manisa'da suç örgütü operasyonu: 10 tutuklama

        MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 17 şüpheliden 10'u tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.02.2025 - 15:49 Güncelleme: 15.02.2025 - 15:55
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        Manisa'da suç örgütü operasyonu: 10 tutuklama
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        MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 17 şüpheliden 10'u tutuklandı.

        Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'Yağma', 'Tefecilik', 'Silahla yaralama', 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'Uyuşturucu madde ticareti yapma' ve 'Tehdit' suçlarına karıştıkları tespit edilen 17 şüpheliye yönelik 10 Şubat'ta operasyon düzenledi. Birçok adrese eş zamanlı yapılan baskınlarda şüpheliler yakalandı.

        Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 3 ruhsatsız tabanca, 10 fişek, 2 pos cihazı ve çok sayıda senet ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.T. (43) ve M.I. (33) isimli örgüt liderleri ile Y.T. (33), E.T. (29), Y.A. (22), M.A. (37), E.C. (23), F.T. (23), E.G. (25), Ü.Y. (25) tutuklandı. 7 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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