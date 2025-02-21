Somaspor'da altyapıdan takviye

2'nciLig Kırmızı Grup temsilcisi Somaspor, altyapısında forma giyen gençleri profesyonel yaptı. Somaspor, U17 oyuncusu 2009 doğumlu stoper Mert Çalışkan, 2008 doğumlu kaleci Yusuf Taha Emir ile U19 takımından stoper İsmail Ediz ile profesyonel sözleşme imzaladı. Somaspor yönetimi genç oyunculara kariyerlerinde başarılar diledi.