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        Manisa Futbol Kulübü – Boluspor: 0-2

        STAT:Manisa 19 MayısHAKEMLER: Burak Olcar, Şenol Bektaş, Mehmet DuraMANİSA FUTBOL KULÜBÜ: Alperen – Oktay (Dk.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.02.2025 - 22:12 Güncelleme: 21.02.2025 - 22:12
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        Manisa Futbol Kulübü – Boluspor: 0-2
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        STAT:Manisa 19 Mayıs

        HAKEMLER: Burak Olcar, Şenol Bektaş, Mehmet Dura

        MANİSA FUTBOL KULÜBÜ: Alperen – Oktay (Dk. 65 Yusuf), Ensar, Cissokho, Kaan, Toure (Dk. 65 Minchev), Ramirez, Oğuz, Diallo (Dk. 85 Efe Taylan), Fofana, Muhammed Kiprit

        BOLUSPOR: Çağlar – Ali, Fethi, Onur Ulaş, Enes, Oğuz Kağan (Dk. 90+1 İshak), Balbudia (Dk. 90+1 Liço), Hasani (Dk. 87 Eren), Jefferson (Dk. 77 Oulare), Mukairu (Dk. 87 Iskandarli), Aleksic

        GOLLER: Dk. 37 Enes, Dk. 67 Hasani (Boluspor)

        SARI KARTLAR: Diallo, Oğuz (Manisa FK)

        1’inci Lig’de 26’ncı haftanın açılış maçında Boluspor deplasmanda Manisa Futbol Kulübü’nü 2-0 mağlup etti. Konuk ekibin gollerini 37’nci dakikada Enes, 67’nci dakikada Hasani kaydetti. Bu sonuçla 5 maçlık galibiyet özlemini sonlandıran Boluspor 37 puana ulaşırken, Manisa temsilcisi 33 puanda kaldı.

        37’nci dakikada Boluspor’un gerçekleştirdiği kontratakta Mukairu topla birlikte mesafe kat edip Enes’e verdi. Enes’in ceza sahası solundan şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1.

        45+1’inci dakikada konuk takımın atağında savunma arkasına atılan topta Mukairu süratini kullanarak ceza sahası içerisine girdi, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda sağ köşeye bıraktığı top kale dibinden auta çıktı.

        İlk yarı Boluspor’un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

        67’nci dakikada Aleksic orta alandan pasını sağındaki Hasani’ye aktardı. Hasani ceza sahası içine girdi, Kaan’dan sıyrıldı ve sağ çaprazdan iyi vurdu. Top kaleci Alperen’in üzerinden filelere gitti: 0-2.

        78’inci dakikada Manisa FK’da Fofana sol kanattan ortasını yerden içeriye çevirdi. Ön direkte topu kontrol eden Muhammed Kiprit, sağ ayağıyla şutunu çekti, savunma topu uzaklaştırdı.

        80’inci dakikada Diallo’nun pasında Muhammed ön direkte vurdu, top az farkla üstten dışarı gitti.

        Boluspor müsabakayı 2-0 kazandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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