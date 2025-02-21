Manisa Futbol Kulübü – Boluspor: 0-2

1’inci Lig’de 26’ncı haftanın açılış maçında Boluspor deplasmanda Manisa Futbol Kulübü’nü 2-0 mağlup etti. Konuk ekibin gollerini 37’nci dakikada Enes, 67’nci dakikada Hasani kaydetti. Bu sonuçla 5 maçlık galibiyet özlemini sonlandıran Boluspor 37 puana ulaşırken, Manisa temsilcisi 33 puanda kaldı.

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