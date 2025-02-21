Manisa Futbol Kulübü – Boluspor: 0-2
STAT:Manisa 19 MayısHAKEMLER: Burak Olcar, Şenol Bektaş, Mehmet DuraMANİSA FUTBOL KULÜBÜ: Alperen – Oktay (Dk.
STAT:Manisa 19 Mayıs
HAKEMLER: Burak Olcar, Şenol Bektaş, Mehmet Dura
MANİSA FUTBOL KULÜBÜ: Alperen – Oktay (Dk. 65 Yusuf), Ensar, Cissokho, Kaan, Toure (Dk. 65 Minchev), Ramirez, Oğuz, Diallo (Dk. 85 Efe Taylan), Fofana, Muhammed Kiprit
BOLUSPOR: Çağlar – Ali, Fethi, Onur Ulaş, Enes, Oğuz Kağan (Dk. 90+1 İshak), Balbudia (Dk. 90+1 Liço), Hasani (Dk. 87 Eren), Jefferson (Dk. 77 Oulare), Mukairu (Dk. 87 Iskandarli), Aleksic
GOLLER: Dk. 37 Enes, Dk. 67 Hasani (Boluspor)
SARI KARTLAR: Diallo, Oğuz (Manisa FK)
1’inci Lig’de 26’ncı haftanın açılış maçında Boluspor deplasmanda Manisa Futbol Kulübü’nü 2-0 mağlup etti. Konuk ekibin gollerini 37’nci dakikada Enes, 67’nci dakikada Hasani kaydetti. Bu sonuçla 5 maçlık galibiyet özlemini sonlandıran Boluspor 37 puana ulaşırken, Manisa temsilcisi 33 puanda kaldı.
37’nci dakikada Boluspor’un gerçekleştirdiği kontratakta Mukairu topla birlikte mesafe kat edip Enes’e verdi. Enes’in ceza sahası solundan şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1.
45+1’inci dakikada konuk takımın atağında savunma arkasına atılan topta Mukairu süratini kullanarak ceza sahası içerisine girdi, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda sağ köşeye bıraktığı top kale dibinden auta çıktı.
İlk yarı Boluspor’un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
67’nci dakikada Aleksic orta alandan pasını sağındaki Hasani’ye aktardı. Hasani ceza sahası içine girdi, Kaan’dan sıyrıldı ve sağ çaprazdan iyi vurdu. Top kaleci Alperen’in üzerinden filelere gitti: 0-2.
78’inci dakikada Manisa FK’da Fofana sol kanattan ortasını yerden içeriye çevirdi. Ön direkte topu kontrol eden Muhammed Kiprit, sağ ayağıyla şutunu çekti, savunma topu uzaklaştırdı.
80’inci dakikada Diallo’nun pasında Muhammed ön direkte vurdu, top az farkla üstten dışarı gitti.
Boluspor müsabakayı 2-0 kazandı.
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