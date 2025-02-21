Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Manisa Haberleri

        Dervişoğlu: Türkiye'nin fabrika ayarlarına getirilmesi lazım (2)

        CENAZEYEKATILDI, ESNAFI ZİYARET ETTİİYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, cuma namazının ardından İYİ Parti Manisa eski yönetim kurulu üyelerinden Murat Baysal'ın babası Ömer Baysal'ın cenaze törenine katıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.02.2025 - 22:27 Güncelleme: 21.02.2025 - 22:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Dervişoğlu: Türkiye'nin fabrika ayarlarına getirilmesi lazım (2)
        ABONE OL

        CENAZEYEKATILDI, ESNAFI ZİYARET ETTİ

        İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, cuma namazının ardından İYİ Parti Manisa eski yönetim kurulu üyelerinden Murat Baysal’ın babası Ömer Baysal’ın cenaze törenine katıldı. Namazın ardından Baysal’ın tabutuna omuz veren Dervişoğlu, daha sonra aile yakınlarına başsağlığı dileyerek camiden ayrıldı. Dervişoğlu Manisa esnafını da ziyaret etti. Dervişoğlu, girdiği dükkanlarda hem esnafla sohbet etti hem de istek ve şikayetlerini dinleyerek not aldı. Girdiği aktar dükkanındaki ürünler hakkında bilgi alan Dervişoğlu, soğuk havalarda kullanılmasının iyi geldiği bilinen koğuk macunundan alarak Manisa’da 4 derecelere kadar düşen soğuk havada programı takip eden gazetecilere hediye etti. Dervişoğlu daha sonra Manisa Ticaret Borsası ve Manisa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği’ni ziyaret edip, ardından Manisa Kültür Merkezi’nde düzenlenen genişletilmiş il divan toplantısına katıldı. Burada kendisini bekleyen partililere seslenen Dervişoğlu, “Bütün bunlar Suriye’deki gelişmelerden sonra oldu. Abdullah Öcalan’ın kapısında medet aramamız bunlardan sonra oldu. Bugüne kadar orasıyla ilgili geliştirdiğimiz hiçbir politika yanlış çıkmadı. Suriye’de artık rejim değişmiştir. Esad’ın zulmünden mustarip olanlar Türkiye’ye gelmiştir. Bunun doğru bir yöntemle yapılması lazım. Avrupa istiyor diye, Türkiye’nin bir göç hendeğine dönüştürmesine izin verilmemesi lazım. Bu hükümet, bu hatayı yapmıştır. Bu hükümetin bu hatadan denecek yol haritasını tanzim etme sorumluluğu var. O yüzden Türkiye’ye gelen Suriyeliler artık memleketlerine dönmek zorundadır. Esad gitmiştir, Türkiye’deki misafirlik bitmiştir” dedi.

        ‘TÜRKİYE BÖLÜNMEYECEK’

        Dervişoğlu, şöyle devam etti:

        “Türkiye’nin kurtuluşu için sağcılarla solcuları, Alevilerle Sünnileri, Türkmenlerle Kürtleri birleştirme mecburiyeti var. Milleti kutuplaştırmak değil, kucaklattırmak mecburiyetinde olduğumuzu hissetmemiz ve hissettirmemiz lazım. Bir sosyal zemini oluşturmak ve bu zemine öncülük yapmak mecburiyetimiz vardır. Bu millet birleşmeyi beceremezse, biz o zaman milletimize karşı verdiğimiz sözü yerine getiremeyen bir siyasi parti olarak anılırız. O zaman işaret ettiğimiz tehlikelerin hepsi gerçek olur. O sebeple Türkiye’yi böldürtmeyeceğiz demenin onurunu yaşayalım. Her taraftan Türk vatanından parça koparmaya uğraşanlar var. Bunların tamamına yakını, Türk vatanın bölünmez bütünlüğünden rahatsız olan insanlar. Bizim, bir irade ortaya koymak mecburiyetimiz var. Bu vatanı böldürtmeyeceğiz demek için birlikteliğe ihtiyacımız var. Türkiye bölünmeyecek. Türk vatanı parçalanmayacak.”

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Hacıosmanoğlu'dan yabancı hakem açıklaması!
        Hacıosmanoğlu'dan yabancı hakem açıklaması!
        Beşiktaş geriden gelerek kazandı!
        Beşiktaş geriden gelerek kazandı!
        VAR'a gidilmeyen tartışmalı pozisyonlar yayınlanacak
        VAR'a gidilmeyen tartışmalı pozisyonlar yayınlanacak
        "En büyük hayal kırıklığım Dursun Özbek'in cephe alması"
        "En büyük hayal kırıklığım Dursun Özbek'in cephe alması"
        Başından vurdu, videosunu çekip annesine gönderdi
        Başından vurdu, videosunu çekip annesine gönderdi
        Yapay zeka iki günde çözdü
        Yapay zeka iki günde çözdü
        Kızının katili 'ağırlaştırılmış müebbet' aldı
        Kızının katili 'ağırlaştırılmış müebbet' aldı
        İngiltere'de çarpıcı Mourinho yorumu!
        İngiltere'de çarpıcı Mourinho yorumu!
        ABD: Zelenskiy maden anlaşmasını imzalayacak
        ABD: Zelenskiy maden anlaşmasını imzalayacak
        Oval Ofis'in masası değiştirildi
        Oval Ofis'in masası değiştirildi
        Megakent beyaz gelinlik giydi
        Megakent beyaz gelinlik giydi
        İmamoğlu: Resmi müracaatımı yaptım
        İmamoğlu: Resmi müracaatımı yaptım
        Yanlış planlamanın hatası!
        Yanlış planlamanın hatası!
        Yunan adası Santorini'deki volkan aktif hale geldi
        Yunan adası Santorini'deki volkan aktif hale geldi
        Fenerbahçe'nin rakibi belli oldu!
        Fenerbahçe'nin rakibi belli oldu!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan büyük kongre mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan büyük kongre mesajı
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        Beklenen açıklama geldi! İstanbul'da kar yağışı sürecek mi?
        Beklenen açıklama geldi! İstanbul'da kar yağışı sürecek mi?
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte kampanyaya dahil olan projeler
        İşte kampanyaya dahil olan projeler

        Benzer Haberler

        Manisa'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı
        Manisa'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı
        Manisa Futbol Kulübü – Boluspor: 0-2
        Manisa Futbol Kulübü – Boluspor: 0-2
        İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, Manisa'da "Genişletilmiş İl Divan Topla...
        İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, Manisa'da "Genişletilmiş İl Divan Topla...
        Türk Kızılay, ramazan boyunca Manisa'da 15 bin kişiye iftar verecek
        Türk Kızılay, ramazan boyunca Manisa'da 15 bin kişiye iftar verecek
        Dervişoğlu: Türkiye'nin fabrika ayarlarına getirilmesi lazım
        Dervişoğlu: Türkiye'nin fabrika ayarlarına getirilmesi lazım
        Manisa'da çiftçilerle buluşan İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu'ndan seçim...
        Manisa'da çiftçilerle buluşan İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu'ndan seçim...