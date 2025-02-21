Dervişoğlu: Türkiye'nin fabrika ayarlarına getirilmesi lazım (2)

CENAZEYEKATILDI, ESNAFI ZİYARET ETTİ

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, cuma namazının ardından İYİ Parti Manisa eski yönetim kurulu üyelerinden Murat Baysal’ın babası Ömer Baysal’ın cenaze törenine katıldı. Namazın ardından Baysal’ın tabutuna omuz veren Dervişoğlu, daha sonra aile yakınlarına başsağlığı dileyerek camiden ayrıldı. Dervişoğlu Manisa esnafını da ziyaret etti. Dervişoğlu, girdiği dükkanlarda hem esnafla sohbet etti hem de istek ve şikayetlerini dinleyerek not aldı. Girdiği aktar dükkanındaki ürünler hakkında bilgi alan Dervişoğlu, soğuk havalarda kullanılmasının iyi geldiği bilinen koğuk macunundan alarak Manisa’da 4 derecelere kadar düşen soğuk havada programı takip eden gazetecilere hediye etti. Dervişoğlu daha sonra Manisa Ticaret Borsası ve Manisa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği’ni ziyaret edip, ardından Manisa Kültür Merkezi’nde düzenlenen genişletilmiş il divan toplantısına katıldı. Burada kendisini bekleyen partililere seslenen Dervişoğlu, “Bütün bunlar Suriye’deki gelişmelerden sonra oldu. Abdullah Öcalan’ın kapısında medet aramamız bunlardan sonra oldu. Bugüne kadar orasıyla ilgili geliştirdiğimiz hiçbir politika yanlış çıkmadı. Suriye’de artık rejim değişmiştir. Esad’ın zulmünden mustarip olanlar Türkiye’ye gelmiştir. Bunun doğru bir yöntemle yapılması lazım. Avrupa istiyor diye, Türkiye’nin bir göç hendeğine dönüştürmesine izin verilmemesi lazım. Bu hükümet, bu hatayı yapmıştır. Bu hükümetin bu hatadan denecek yol haritasını tanzim etme sorumluluğu var. O yüzden Türkiye’ye gelen Suriyeliler artık memleketlerine dönmek zorundadır. Esad gitmiştir, Türkiye’deki misafirlik bitmiştir” dedi.

‘TÜRKİYE BÖLÜNMEYECEK’

Dervişoğlu, şöyle devam etti:

“Türkiye’nin kurtuluşu için sağcılarla solcuları, Alevilerle Sünnileri, Türkmenlerle Kürtleri birleştirme mecburiyeti var. Milleti kutuplaştırmak değil, kucaklattırmak mecburiyetinde olduğumuzu hissetmemiz ve hissettirmemiz lazım. Bir sosyal zemini oluşturmak ve bu zemine öncülük yapmak mecburiyetimiz vardır. Bu millet birleşmeyi beceremezse, biz o zaman milletimize karşı verdiğimiz sözü yerine getiremeyen bir siyasi parti olarak anılırız. O zaman işaret ettiğimiz tehlikelerin hepsi gerçek olur. O sebeple Türkiye’yi böldürtmeyeceğiz demenin onurunu yaşayalım. Her taraftan Türk vatanından parça koparmaya uğraşanlar var. Bunların tamamına yakını, Türk vatanın bölünmez bütünlüğünden rahatsız olan insanlar. Bizim, bir irade ortaya koymak mecburiyetimiz var. Bu vatanı böldürtmeyeceğiz demek için birlikteliğe ihtiyacımız var. Türkiye bölünmeyecek. Türk vatanı parçalanmayacak.”