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        Turgutlu'da kar etkili oldu

        MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, yüksek kesimlerde yer alan kırsal mahallelerde kar yağışı oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.02.2025 - 20:42 Güncelleme: 25.02.2025 - 20:45
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        Turgutlu'da kar etkili oldu
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        MANİSA’nın Turgutlu ilçesinde, yüksek kesimlerde yer alan kırsal mahallelerde kar yağışı oldu.

        Turgutlu’nun yüksek kesimlerinde kalan kırsal mahallelerden Dalbahçe, Yayla, Ayvacık, Güney, Kuşlar gibi mahallelerde öğle saatlerinden sonra kar yağışı etkili oldu. Turgutlulu vatandaşlar bir süredir bekledikleri kar keyfini yaşamak için yüksek kesimlere akın etti. Aileleriyle birlikte karın etkili olduğu mahallelere giden vatandaşlar, doyasıya eğlendi. Kar yağışının etkili olduğu kırsal mahallelerde ulaşıma engel bir durum olmadığı ve belediye ekiplerinin herhangi bir olumsuzluğa karşı teyakkuzda olduğu öğrenildi.

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