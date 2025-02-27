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        Evinde 1005 sentetik hap ele geçirilen şüpheli tutuklandı

        MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde polisin evinde yaptığı aramada 1005 sentetik hap ve 2,42 gram esrarla yakalanan M.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.02.2025 - 12:41 Güncelleme: 27.02.2025 - 12:45
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        Evinde 1005 sentetik hap ele geçirilen şüpheli tutuklandı
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        MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde polisin evinde yaptığı aramada 1005 sentetik hap ve 2,42 gram esrarla yakalanan M.T. (20), gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen M.T., tutuklandı.

        Alaşehir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, sokakta yaptıkları denetimlerde şüpheli M.T.'yi yakaladı. M.T.'nin Yenimahalle Mahallesi'ndeki evinde de arama yapıldı. Aramada, 71 şerit halinde toplam 1005 sentetik hap ve 2,42 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan M.T., polisteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

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