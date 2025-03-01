Manisa'daki 'kan davası' cinayetinde 1 tutuklama

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, işe giderken 'kan davası' iddiasıyla hasımlarının silahlı saldırısında Rafet Çeledir'in (40) ölümüne ilişkin 3 şüpheli, Kocaeli’de yakalandı. Olayı gerçekleştirdiği tespit edilen cinayet şüphelisi S.Ç. (35), tutuklandı.

Olay, 22 Şubat'ta saat 08.00 sıralarında, Mustafa Kemal Mahallesi Çağlar Sokak'ta meydana geldi. Evden eve taşımacılık işiyle uğraşan evli ve 2 çocuk babası Rafet Çeledir, işe gitmek için evden çıktı. Çeledir, yürüdüğü sırada silahlı saldırıya uğradı. Vücuduna isabet eden kurşunlarla yaralanan Çeledir, yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırdığı Çeledir, doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Polis, Çeledir'in 'kan davası' nedeniyle hasımları tarafından vurulmuş olabileceğinin değerlendirildiğini belirterek, çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını incelemeye aldı. Turgutlu'da 2 yıldır yaşayan Çeledir'in ağabeyi ve yeğeninin Kars'ın Digor ilçesinde 2 kişiyi öldürdüğü, bu nedenle bir süredir cezaevinde olduğu öğrenildi.

KOCAELİ’DE YAKALANDILAR

Olayın ardından soruşturmayı genişleten Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Manisa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Turgutlu Emniyet Müdürlüğü görevlileri, olay yeri ve çevresindeki çok sayıda güvenlik kamerasını inceleyip detaylı araştırmalar sonucunda, olayı gerçekleştirenin şüpheli S.Ç. olduğunu tespit etti. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, S.Ç. ile birlikte 2 şüpheliyi, 25 Şubat'ta Kocaeli'de yapılan operasyonda yakaladı. Manisa’ya getirilen 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden olayı gerçekleştirdiği tespit edilen S.Ç. tutuklanırken, 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.