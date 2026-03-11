Manisa'da uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı tutuklandı

Manisa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.



İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticaretinin önlenmesi için yaptığı çalışmalar kapsamında belirlenen adrese operasyon düzenledi.



Ekipler ikamet ve araçlarda yaptığı aramalarda, 10 bin 746 sentetik ecza hap, ruhsatsız tabanca, bir şarjör ve 11 fişek ele geçirdi.





Operasyonda, O.B. (23), M.K. (32) ve Ü.Ş. (22) gözaltına alındı.



İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

