Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Manisa Haberleri Haberleri

        Manisa'da uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı tutuklandı

        Manisa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.03.2026 - 18:49 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Manisa'da uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı tutuklandı

        Manisa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticaretinin önlenmesi için yaptığı çalışmalar kapsamında belirlenen adrese operasyon düzenledi.

        Ekipler ikamet ve araçlarda yaptığı aramalarda, 10 bin 746 sentetik ecza hap, ruhsatsız tabanca, bir şarjör ve 11 fişek ele geçirdi.


        Operasyonda, O.B. (23), M.K. (32) ve Ü.Ş. (22) gözaltına alındı.

        İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İsrail füzesi Türk TIR şoförünü hayattan kopardı!
        İsrail füzesi Türk TIR şoförünü hayattan kopardı!
        Trump'tan yeni açıklama: Savaş ben isteğimde bitecek
        Trump'tan yeni açıklama: Savaş ben isteğimde bitecek
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        İran'dan Mücteba Hamaney açıklaması
        İran'dan Mücteba Hamaney açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Halkbank’tan açıklama
        Halkbank’tan açıklama
        Ramazan'ın başından beri bunları yaşayanlar dikkat!
        Ramazan'ın başından beri bunları yaşayanlar dikkat!
        İran'ın 'dokunulmaz' petrol merkezi: Harg Adası
        İran'ın 'dokunulmaz' petrol merkezi: Harg Adası
        11 Mart 2026: Bugün ne oldu?
        11 Mart 2026: Bugün ne oldu?
        İran'dan Dünya Kupası kararı!
        İran'dan Dünya Kupası kararı!
        Emekli bayram ikramiyesi için tarih belli oldu
        Emekli bayram ikramiyesi için tarih belli oldu
        Evinden çıkarılıyor
        Evinden çıkarılıyor
        Kupada final yolu belli oldu
        Kupada final yolu belli oldu
        İstanbul'da kura ne zaman çekilecek?
        İstanbul'da kura ne zaman çekilecek?
        Ramazan Günlüğü
        Ramazan Günlüğü
        Szoboszlai'nin Galatasaray kabusu!
        Szoboszlai'nin Galatasaray kabusu!
        İBB ‘yolsuzluk’ davasında üçüncü gün!
        İBB ‘yolsuzluk’ davasında üçüncü gün!
        İlber Ortaylı yoğun bakımda
        İlber Ortaylı yoğun bakımda
        Fon bültenlerini kaçırmayın
        Fon bültenlerini kaçırmayın
        G.Saray'ın galibiyeti Avrupa'yı salladı!
        G.Saray'ın galibiyeti Avrupa'yı salladı!

        Benzer Haberler

        Öğrenciler, 'zimem defteri' geleneğiyle borçları ödedi
        Öğrenciler, 'zimem defteri' geleneğiyle borçları ödedi
        Uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı
        Uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı
        Manisa'da çevre kirliliğine geçit yok
        Manisa'da çevre kirliliğine geçit yok
        Yunusemre'den parklara bahar temizliği
        Yunusemre'den parklara bahar temizliği
        Sarıgöl'de okullara yakın takip
        Sarıgöl'de okullara yakın takip
        Manisa'da APP plaka yoğunluğu: 2 günde bin plaka değiştirildi
        Manisa'da APP plaka yoğunluğu: 2 günde bin plaka değiştirildi