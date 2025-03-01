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        Somaspor'un konuğu Derincespor

        2'nci Lig Kırmızı Grup'ta 6 maçtır galibiyete hasret kalan Somaspor, özleme yarın evinde Belediye Derincespor önünde son vermeye çalışacak.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.03.2025 - 10:40 Güncelleme: 01.03.2025 - 10:40
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        Somaspor'un konuğu Derincespor
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        2'nci Lig Kırmızı Grup'ta 6 maçtır galibiyete hasret kalan Somaspor, özleme yarın evinde Belediye Derincespor önünde son vermeye çalışacak. Soma Atatürk Stadı'ndaki 90 dakikanın başlama düdüğü saat 14.00'te çalacak. Siyah-beyazlıların grupta 26 puanı bulunuyor. Belediye Derince ise 18 puanla Somaspor'un bir basamak gerisinde yer alıyor.

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