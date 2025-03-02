Somaspor - Belediye Derincespor: 0-1

2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Somaspor evinde Belediye Derincespor'a 1-0 mağlup oldu. Soma Atatürk Stadı'nda oynanan müsabakada konuk takım 5'inci dakikada Tugay Güner'in golüyle öne geçti: 0-1. İlk yarı bu skorla sona erdi. Maçın ikinci yarısında gol sesi çıkmayınca Belediye Derincespor sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı. Bu sonuçla üst üste 3'üncü yenilgisini alıp galibiyet hasreti 7 haftaya yükselen Somaspor 26 puanda kalırken, Derincespor 21 puana ulaştı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.