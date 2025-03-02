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        Somaspor - Belediye Derincespor: 0-1

        2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Somaspor evinde Belediye Derincespor'a 1-0 mağlup oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.03.2025 - 16:19 Güncelleme: 02.03.2025 - 16:19
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        Somaspor - Belediye Derincespor: 0-1
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        2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Somaspor evinde Belediye Derincespor'a 1-0 mağlup oldu. Soma Atatürk Stadı'nda oynanan müsabakada konuk takım 5'inci dakikada Tugay Güner'in golüyle öne geçti: 0-1. İlk yarı bu skorla sona erdi. Maçın ikinci yarısında gol sesi çıkmayınca Belediye Derincespor sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı. Bu sonuçla üst üste 3'üncü yenilgisini alıp galibiyet hasreti 7 haftaya yükselen Somaspor 26 puanda kalırken, Derincespor 21 puana ulaştı.

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