Manisa Basket düze çıktı

BASKETBOL Süper Ligi'nde evinde sezonun flaş ekiplerinden Mersin Spor'u normal süresi 91-91 biten randevuda uzatmada 105-100 mağlup eden Manisa Basket, düşme hattına 2 galibiyet fark atarak nefes aldı. Aliağa Petkimspor'u milli ara öncesi yendikten sonra kritik maçta Mersin Spor engelini de aşarak bu sezon ilk kez 2'de 2 yapan Manisa ekibi, son 4 maçta 3 galibiyet aldı. Hafta içinde Saben Lee'yi Olimpiakos'a satıp, Pickett ile de yollarını ayırmasına rağmen kazanmayı başaran Manisa Basket, 19 maçta 6 galibiyete ulaştı. Manisa, düşme hattındaki Yalovaspor'a bitime 11 hafta kala 2 galibiyet fark attı.