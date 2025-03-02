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        Manisa Basket düze çıktı

        BASKETBOL Süper Ligi'nde evinde sezonun flaş ekiplerinden Mersin Spor'u normal süresi 91-91 biten randevuda uzatmada 105-100 mağlup eden Manisa Basket, düşme hattına 2 galibiyet fark atarak nefes aldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.03.2025 - 12:28 Güncelleme: 02.03.2025 - 12:30
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        Manisa Basket düze çıktı
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        BASKETBOL Süper Ligi'nde evinde sezonun flaş ekiplerinden Mersin Spor'u normal süresi 91-91 biten randevuda uzatmada 105-100 mağlup eden Manisa Basket, düşme hattına 2 galibiyet fark atarak nefes aldı. Aliağa Petkimspor'u milli ara öncesi yendikten sonra kritik maçta Mersin Spor engelini de aşarak bu sezon ilk kez 2'de 2 yapan Manisa ekibi, son 4 maçta 3 galibiyet aldı. Hafta içinde Saben Lee'yi Olimpiakos'a satıp, Pickett ile de yollarını ayırmasına rağmen kazanmayı başaran Manisa Basket, 19 maçta 6 galibiyete ulaştı. Manisa, düşme hattındaki Yalovaspor'a bitime 11 hafta kala 2 galibiyet fark attı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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