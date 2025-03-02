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        Manisa'da bıçaklı kavgada bir kişinin öldürülmesine ilişkin yakalanan zanlı tutuklandı

        Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde bir kişinin öldürüldüğü, 1 kişinin yaralandığı bıçaklı kavgayla ilgili gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.03.2025 - 00:48 Güncelleme: 02.03.2025 - 00:48
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        Manisa'da bıçaklı kavgada bir kişinin öldürülmesine ilişkin yakalanan zanlı tutuklandı
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        Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde bir kişinin öldürüldüğü, 1 kişinin yaralandığı bıçaklı kavgayla ilgili gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 28 Şubat'ta Aşağıçobanisa Mahallesi'ndeki bıçaklı kavgada Süleyman Bakan'ın (19) öldürülmesine ve E.B'nin (20) yaralanmasına ilişkin çalışma yürüttü.

        Ekipler, Bakan'ı öldürdüğü ve E.B'yi yaraladığı gerekçesiyle şüpheli Y.N'yi (19) yakaladı.

        Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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