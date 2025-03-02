Manisa'da çıkan kavgada bıçaklanan kişi öldü
Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde çıkan kavgada bıçakla yaralanan kişi kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde çıkan kavgada bıçakla yaralanan kişi kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Alaybey Mahallesi Seyfettinbey Caddesi'nde B.T. (24) ile Zeki A. (25) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Kavgaya dönüşen olayda Zeki A, bıçakla yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Manisa Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Zeki A, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Şüpheli B.T. gözaltına alındı.
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