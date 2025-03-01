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        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.03.2025 - 18:00 Güncelleme: 01.03.2025 - 18:00
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        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
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        Salon:Muradiye

        Hakemler:Emin Moğulkoç, Özlem Yalman, Orhan Çağrı Hekimoğlu

        Manisa Basket: Chiozza 11, Acuil 24, Buğra Çal 4, Besson 27, Thomas 5, Leon Apaydın 3, White 18, Yunus Emre Sonsırma 13

        Mersinspor, Olaseni 13, Cobbs 23, Pineiro 11, Emre Tanışan 3, Cruz 17, Efianayi 20, Kartal Özmızrak, Deniz Kılıçlı 6, Canberk Kuş 7

        1. Periyot: 26-23

        Devre: 45-47

        3. Periyot: 68-71

        Norma süre: 91-91

        5 faulle çıkanlar: Thomas 35.33 (Manisa Basket), 39.03 Olaseni (Mersinspor)

        MANİSA

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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