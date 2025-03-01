Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
Salon:Muradiye
Hakemler:Emin Moğulkoç, Özlem Yalman, Orhan Çağrı Hekimoğlu
Manisa Basket: Chiozza 11, Acuil 24, Buğra Çal 4, Besson 27, Thomas 5, Leon Apaydın 3, White 18, Yunus Emre Sonsırma 13
Mersinspor, Olaseni 13, Cobbs 23, Pineiro 11, Emre Tanışan 3, Cruz 17, Efianayi 20, Kartal Özmızrak, Deniz Kılıçlı 6, Canberk Kuş 7
1. Periyot: 26-23
Devre: 45-47
3. Periyot: 68-71
Norma süre: 91-91
5 faulle çıkanlar: Thomas 35.33 (Manisa Basket), 39.03 Olaseni (Mersinspor)
MANİSA
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